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СК узнает источник денег у родных подозреваемого в убийстве из-за парковки
СК узнает источник денег у родных подозреваемого в убийстве из-за парковки - 19.04.2024, ПРАЙМ
СК узнает источник денег у родных подозреваемого в убийстве из-за парковки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК возбужденное по статье 105 УК РФ дело об убийстве из-за парковки в | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T15:37+0300
2024-04-19T15:37+0300
2024-04-19T15:37+0300
происшествия
ск рф
александр бастрыкин
деньги
парковка
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК возбужденное по статье 105 УК РФ дело об убийстве из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, которые были изъяты у родственников подозреваемого. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства. Согласно поручению Бастрыкина, будет установлена роль каждого соучастника, "источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого", проверены сообщения о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания на территории Москвы, а также выяснены обстоятельства преступления. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Его действия вызвали недовольство 24-летнего местного жителя, сделавшего водителю замечание. Последний напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
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ск рф, александр бастрыкин, деньги, парковка
Происшествия, СК РФ, Александр Бастрыкин, деньги, парковка
СК узнает источник денег у родных подозреваемого в убийстве из-за парковки
Глава СК поручил узнать источник денег у родных подозреваемого в убийстве из-за парковки
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК возбужденное по статье 105 УК РФ дело об убийстве из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, которые были изъяты у родственников подозреваемого. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.
Согласно поручению Бастрыкина, будет установлена роль каждого соучастника, "источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого", проверены сообщения о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания на территории Москвы, а также выяснены обстоятельства преступления.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Его действия вызвали недовольство 24-летнего местного жителя, сделавшего водителю замечание. Последний напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
В квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки изъяли 72 миллиона