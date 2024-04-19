https://1prime.ru/20240419/dolg-847535097.html

В МВФ рассказали о будущем украинского долга

В МВФ рассказали о будущем украинского долга - 19.04.2024, ПРАЙМ

В МВФ рассказали о будущем украинского долга

Украина сохранит устойчивый уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации, заявил директор Европейского департамента | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T17:51+0300

2024-04-19T17:51+0300

2024-04-19T17:58+0300

экономика

госдолг украины

мвф

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Вашингтон, 24 апр — ПРАЙМ. Украина сохранит устойчивый уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонд (МВФ) Альфред Каммер."Долг украины останется устойчивым в обозримом будущем и требует бюджетной корректировки, продолжения финансирования", - сообщил он на брифинге на вопрос РИА Новости.Каммер отметил, что МВФ также не рассматривает возможность реструктуризации госдолга Украины перед самим фондом и другими донорами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Владимир Зеленский, выразивший готовность получать помощь от США в кредит для продолжения боевых действий, готов "залезть в карман" будущим поколениям сограждан, чтобы ныне живущие продолжили умирать.

https://1prime.ru/20240419/konfiskatsiya-847535197.html

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госдолг украины, мвф