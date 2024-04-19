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В МВФ рассказали о будущем украинского долга - 19.04.2024, ПРАЙМ
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В МВФ рассказали о будущем украинского долга
В МВФ рассказали о будущем украинского долга - 19.04.2024, ПРАЙМ
В МВФ рассказали о будущем украинского долга
Украина сохранит устойчивый уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации, заявил директор Европейского департамента | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T17:51+0300
2024-04-19T17:58+0300
экономика
госдолг украины
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Вашингтон, 24 апр — ПРАЙМ. Украина сохранит устойчивый уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонд (МВФ) Альфред Каммер."Долг украины останется устойчивым в обозримом будущем и требует бюджетной корректировки, продолжения финансирования", - сообщил он на брифинге на вопрос РИА Новости.Каммер отметил, что МВФ также не рассматривает возможность реструктуризации госдолга Украины перед самим фондом и другими донорами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Владимир Зеленский, выразивший готовность получать помощь от США в кредит для продолжения боевых действий, готов "залезть в карман" будущим поколениям сограждан, чтобы ныне живущие продолжили умирать.
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госдолг украины, мвф
Экономика, госдолг Украины, МВФ
17:51 19.04.2024 (обновлено: 17:58 19.04.2024)
 
В МВФ рассказали о будущем украинского долга

МВФ: Украина сохранит устойчивый уровень долга при дальнейшем финансировании

© fotolia.com / Andrii SalivonГривна
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© fotolia.com / Andrii Salivon
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Вашингтон, 24 апр — ПРАЙМ. Украина сохранит устойчивый уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонд (МВФ) Альфред Каммер.
"Долг украины останется устойчивым в обозримом будущем и требует бюджетной корректировки, продолжения финансирования", - сообщил он на брифинге на вопрос РИА Новости.
Каммер отметил, что МВФ также не рассматривает возможность реструктуризации госдолга Украины перед самим фондом и другими донорами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Владимир Зеленский, выразивший готовность получать помощь от США в кредит для продолжения боевых действий, готов "залезть в карман" будущим поколениям сограждан, чтобы ныне живущие продолжили умирать.
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Экономикагосдолг УкраиныМВФ
 
 
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