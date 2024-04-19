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Устояли против "американца": доллар подложил свинью самым умным

Устояли против "американца": доллар подложил свинью самым умным - 19.04.2024, ПРАЙМ

Устояли против "американца": доллар подложил свинью самым умным

После заседания Федрезерва США, на котором сохранили базовую ставку, многие мировые валюты отреагировали падением к доллару. Но есть и те, кто не поддался... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T04:04+0300

2024-04-19T04:04+0300

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ, Роман Серов. После заседания Федрезерва США, на котором сохранили базовую ставку, многие мировые валюты отреагировали падением к доллару. Но есть и те, кто не поддался влиянию "американца". Как слабым игрокам удалось устоять и даже укрепиться, читайте в материале "Прайм".По-прежнему непотопляемый"Парад слабых" в начале недели возглавила индонезийская рупия, которая рухнула до минимальных значений за четыре года, став одной из худших валют в Азии. Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня 83,64 по отношению к доллару, а китайский юань просел до ноябрьских уровней. Японская иена опускалась до 34-летнего максимума – зазвучали опасения по поводу судьбы экономики страны, которая и так давно страдает от дефляции и сверхмягких процентных ставок.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКонечно, предпосылки для ослабления у каждой из этих валют свои, но есть и общая причина – разочарование по-прежнему жесткой политикой Федрезерва. Многие инвесторы ожидали снижения базовой ставки, и, как следствие, падения доходности инвестиций по федеральным кредитным средствам. Поэтому спрос на доллар был ограничен.Но регулятор спутал карты. Как поясняет бывший старший вице-президент Банка "Открытие" экономист Константин Церазов, если в январе рынок производных инструментов учитывал в ценах примерно 6-6,5 снижений ставки по федеральным фондам (на 0,25% каждое) до конца этого года, то сегодня данный показатель сократился до 1,5-2.Эти события привели к расширению спредов доходности в пользу доллара и тем самым оказали ему поддержку. Силы в "американца" вдохнула и эскалация на Ближнем Востоке в минувшие выходные – ведь это один из "активов-убежищ" в эпоху геополитической нестабильности.Но стоимость валюты определяют не только и не столько временные факторы, сколько фундаментальные. Главный – спрос и потенциал роста национальной экономики. А с этим у Штатов все очень неплохо. В последние несколько недель статистика показала, что экономика остается более устойчивой, чем ожидалось, в результате надежды инвесторов на понижение ставок снова ослабли.Важна и любая официальная информация. “Заявление ФРС об укреплении национальной экономики, снижении уровня безработицы, росте промпроизводства и экспорта подтолкнуло доллар вверх. А поскольку это основная мировая резервная валюта, рост спроса после таких заявлений ФРС ожидаем”, - подчеркивает директор ИЭФ ГУУ, профессор кафедры мировой экономики Галина Сорокина.Не все слабые одинаково слабыТаким образом, доллар глобально остается ведущим игроком на валютном рынке. Противостоять ему могут лишь валюты стран, ориентированных на экспорт сырья, особенно попавшего под санкции против России. По мнению Сорокиной, это Китай, ОАЭ, ЮАР, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Оман. Но далеко не все валюты, даже ориентированные на рынок commodities, смогли сопротивляться.Дело в том, что на валютном рынке не все работает буквально. Некоторые страны, которые должны были выиграть от санкций против России и укрепить внутреннюю валюту, не смогли это сделать. Так, канадский доллар и индийская рупия продолжают падение, несмотря на возможности, которые перед ними открывает ограничение поставок российского алюминия на крупнейшие мировые сырьевые биржи.И тут опять причина кроется в том, что из-за мировой нестабильности и одновременного укрепления американской экономики доллар видится для многих мировых инвесторов одним из надежных инвестиционных активов. Как известно, от геополитического шторма бегут вовсе не в рупию."В целом страны с низкими инвестиционными возможностями менее зависимы от повышения или понижения доверия к доллару”, - разъясняет Сорокина. Например, не самые сильные валюты - бангладешская така, камбоджийский риэль, кыргызский сом не отреагировали на укрепление доллара.Все связано с тем, каков приток долларов в эту страну на регулярной основе, пояснил начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. “При большом потоке национальная валюта конкретной страны не сильно ослабевает, а даже укрепляется. Именно это происходит сейчас с армянским драмом и швейцарским франком”, - указывает аналитик.А по мнению Церазова, недавнее укрепление армянского драма против доллара является лишь возвращением к уровням, на которых он находился с конца 2022 по конец сентября 2023-го. С 20 сентября по 10 октября прошлого года курс USD/AMD подскочил почти на 10 процентов вследствие эскалации напряженности в Нагорном Карабахе и ряда макроэкономических факторов.Теперь градус напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном снизился. Кроме того, Ереван берет курс на сближение с ЕС, что в перспективе может улучшить его финансовое положение, полагает эксперт. Все эти факторы позитивны для драма, кроме того, USD/AMD все еще находится примерно на 17 процентов ниже уровней начала 2022-го.Рубль набирает силуТем временем, в среду доллар США откатился с максимумов почти за пять с половиной месяцев. Представители Федеральной резервной системы повторили, что цикл снижения процентных ставок не начнется до выхода новых экономических данных, и перспективы смягчения денежно-кредитной политики ведущих мировых центральных банков остаются неизменными.На этом фоне фактор локального ослабления "американца" на мировой арене приводит к стабилизации валют Европы и Азии после распродаж, да и валюты развивающихся экономик могут перевести дух. Это касается и рубля – прервав падение начала недели, он затормозил в районе отметки 94,5 за доллар, а в течение четверга укрепился еще на 50 копеек.Рубль тоже больше следит не за движениями доллара на валютном рынке, а за внутренними факторами. На него давят ожидания отмены нормативов репатриации валютной выручки экспортеров – действие указа президента заканчивается в апреле. В этом случае предложение валюты на рынке резко снизится, что толкнет рубль вниз.Если нормативы сохранят, к концу месяца вероятно укрепление нацвалюты, поскольку негативные ожидания не сбудутся. Поддержит рубль и жесткая политика Банка России, сдерживающая спрос на валюту для импорта. Снижения ключевой ставки пока не ожидается, зато вот-вот стартует налоговый период и предложения валюты на рынке станет больше.

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