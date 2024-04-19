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Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля - 19.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240419/dollar-847529199.html
Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля
Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля - 19.04.2024, ПРАЙМ
Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля
Рубль усиливает рост: доллар краткосрочно опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля, но потом вернулся немного выше, следует из данных Московской биржи. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T15:54+0300
2024-04-19T15:59+0300
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар краткосрочно опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля, но потом вернулся немного выше, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.54 мск снижается на 66 копеек, до 93,12 рубля, юань – на 12 копеек, до 12,83 рубля, евро – на 57 копеек, до 99,38 рубля.Минутами ранее доллар максимально снижался до 92,99 рубля - минимума с 10 апреля.
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Экономика, Курсы валют
15:54 19.04.2024 (обновлено: 15:59 19.04.2024)
 
Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар краткосрочно опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля, но потом вернулся немного выше, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.54 мск снижается на 66 копеек, до 93,12 рубля, юань – на 12 копеек, до 12,83 рубля, евро – на 57 копеек, до 99,38 рубля.
Минутами ранее доллар максимально снижался до 92,99 рубля - минимума с 10 апреля.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Глава ЦБ назвала основные валюты во внешней торговле России
10 апреля, 13:00
 
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