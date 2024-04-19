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Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля

Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля - 19.04.2024, ПРАЙМ

Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля

Рубль усиливает рост: доллар краткосрочно опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля, но потом вернулся немного выше, следует из данных Московской биржи. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T15:54+0300

2024-04-19T15:54+0300

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар краткосрочно опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля, но потом вернулся немного выше, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.54 мск снижается на 66 копеек, до 93,12 рубля, юань – на 12 копеек, до 12,83 рубля, евро – на 57 копеек, до 99,38 рубля.Минутами ранее доллар максимально снижался до 92,99 рубля - минимума с 10 апреля.

https://1prime.ru/20240410/valyuta-847262575.html

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курсы валют