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Специалист раскрыл секрет украинского дальнобойного чудо-дрона

Специалист раскрыл секрет украинского дальнобойного чудо-дрона - 19.04.2024, ПРАЙМ

Специалист раскрыл секрет украинского дальнобойного чудо-дрона

Сообщения об украинских беспилотниках с дальностью полета до 3 тысяч километров являются попыткой киевского режима поднять моральный дух граждан, заявил РИА... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T12:50+0300

2024-04-19T12:50+0300

2024-04-19T12:50+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Сообщения об украинских беспилотниках с дальностью полета до 3 тысяч километров являются попыткой киевского режима поднять моральный дух граждан, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотников, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.По данным британского издания The Economist, что Украина разработала дрон дальностью до 3 тысяч километров, способный долетать до Сибири. Его разработка обошлась Киеву в сотни миллионов долларов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОднако на самом деле такого чудо-оружия не существует. "Отдавая должное инженерной школе противника, в целом складывается ощущение, что украинская сторона этой новостью пытается создать впечатление создания некоего чудо-оружия, такого украинского wunderwaffе", - полагает Федутинов.Наверняка, подобные разработки ведутся и даже деньги на это выделены. Вероятно, новость является попыткой отчитаться перед теми, кто их финансирует, а заодно поднять моральный дух населения, добавил он. Вообще же, по-настоящему прорывные разработки никогда не стараются "светить" до срока.В целом дальность полета в 3000 километров для беспилотного летательного аппарата не является недостижимой. Но этот аппарат будет принципиально отличаться от дронов, которые Украина применяла до последнего момента для атак по российской территории. Дело в том, что это достаточно легкие дроны, которые демонстрируют максимальную в своей категории дальность полета. Беспилотники более тяжелого класса, такие как линейки турецких Bayraktar, могут держаться в воздухе около суток. "Они в принципе, при ряде допущений способны достичь такой дальности", – пояснил эксперт.Еще один вариант - взять гражданский авиалайнер с дальностью полета в несколько тысяч километров и превратить его в беспилотник. Технически это тоже возможно, но использование подобного летательного аппарата в режиме камикадзе с полетом "в один конец" неоправданно дорого, резюмировал специалист.

https://1prime.ru/20240419/drony-847513799.html

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