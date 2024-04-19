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Оверчук назвал причину ухудшения крупных развитых экономик

Оверчук назвал причину ухудшения крупных развитых экономик - 19.04.2024, ПРАЙМ

Оверчук назвал причину ухудшения крупных развитых экономик

Развитые экономики страдают из-за политизации экономической повестки и неадекватных решений, считает вице-премьер России Алексей Оверчук. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T21:02+0300

2024-04-19T21:02+0300

2024-04-19T21:05+0300

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ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Развитые экономики страдают из-за политизации экономической повестки и неадекватных решений, считает вице-премьер России Алексей Оверчук."Крупные развитые экономики, особенно страны ЕС, переживают ухудшение экономического климата, в основном из-за политизации экономической повестки дня, неадекватных экономических решений, включая прерывание надежных цепочек поставок энергии и упора на военные расходы", — сообщается в его заявлении в рамках встречи комитета по развитию МВФ. По его мнению, развитие "Глобального юга" проходит более стабильно: они укрепляют сотрудничество и торговые отношения и строят путь к более справедливой экономической системе.Оверчук родился 9 декабря 1964 года в городе Коростышеве (Украина). Окончил Московскую сельскохозяйственную академию по специальности "экономическая кибернетика".В 2000 году был назначен заместителем руководителя Федеральной службы земельного кадастра России. С 2004 года работал заместителем руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. В 2007 году стал заместителем главы Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами под руководством Михаила Мишустина. С 2008 по 2010 год занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний UFG, возглавляемой господином Мишустиным.С 2010 года являлся заместителем руководителя Федеральной налоговой службы. Координировал и контролировал деятельность управления стандартов и международного сотрудничества.

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