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Украина экстренно импортировала электроэнергию из трех стран

Украина экстренно импортировала электроэнергию из трех стран - 19.04.2024, ПРАЙМ

Украина экстренно импортировала электроэнергию из трех стран

Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к экстренному импорту электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии, сообщает в пятницу... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T11:08+0300

2024-04-19T11:08+0300

2024-04-19T11:08+0300

энергетика

украина

импорт

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к экстренному импорту электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии, сообщает в пятницу министерство энергетики страны. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. "Привлекалась экстренная помощь из Румынии, Польши и Словакии. Объем привлеченной электроэнергии составил около 3% от суточного объема потребления электроэнергии. Утром также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран… На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 10 900 МВт.ч. Экспорт не предполагается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. По данным минэнерго, в Харьковской области и Кривом Роге Днепропетровской области продолжают применяться графики отключений электроснабжения. Кроме того, накануне вечером ограничения в подаче электроэнергии зафиксированы на промышленных объектах во всех регионах, кроме подконтрольного ВСУ Херсона. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

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украина, импорт