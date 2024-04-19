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На Украине хотят ограничить подачу электроэнергии для бизнеса

На Украине хотят ограничить подачу электроэнергии для бизнеса - 19.04.2024, ПРАЙМ

На Украине хотят ограничить подачу электроэнергии для бизнеса

Ограничения подачи электроэнергии могут применить на Украине для предприятий бизнеса и объектов промышленности, сообщает национальная энергетическая компания... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T12:39+0300

2024-04-19T12:39+0300

2024-04-19T12:39+0300

энергетика

электроэнергия

украина

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Ограничения подачи электроэнергии могут применить на Украине для предприятий бизнеса и объектов промышленности, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Минэнерго Украины в пятницу сообщало, что из-за дефицита в системе энергоснабжения страна вынуждена прибегать к экстренному импорту электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии. "С 18.00 до 22.00 (совпадает с мск) для бизнеса и промышленности возможны применения графиков ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

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электроэнергия, украина