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Главы МИД G7 призвали сократить импорт энергоресурсов из России - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Главы МИД G7 призвали сократить импорт энергоресурсов из России
Главы МИД G7 призвали сократить импорт энергоресурсов из России - 19.04.2024, ПРАЙМ
Главы МИД G7 призвали сократить импорт энергоресурсов из России
Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Италии выступили с призывом сократить импорт энергоресурсов из России, следует из сообщения, опубликованного по... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:06+0300
2024-04-19T14:06+0300
россия
g7
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новости
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Италии выступили с призывом сократить импорт энергоресурсов из России, следует из сообщения, опубликованного по итогам встречи.Отмечается, что главы МИД также заявили о намерении оказывать давление на доходы России от энергетики и других секторов экономики."Мы продолжим оказывать значительное давление на доходы России от энергетики и других секторов экономики. Мы призываем все страны сократить импорт из России", - сказано в сообщении.Ранее газета Daily Mail сообщила, что санкции, введенные против России, не повлияли на рост ее экономики, но навредили европейским странам. По словам президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, нанеся вред жизням миллионов людей.
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россия, g7, энергоресурсы, новости
РОССИЯ, G7, энергоресурсы, Новости
14:06 19.04.2024
 
Главы МИД G7 призвали сократить импорт энергоресурсов из России

Главы МИД G7 призывают все страны сократить импорт энергоресурсов из России

© Фото : Unsplash/Viktor KiryanovАЭС в Болгарии
АЭС в Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© Фото : Unsplash/Viktor Kiryanov
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Италии выступили с призывом сократить импорт энергоресурсов из России, следует из сообщения, опубликованного по итогам встречи.
Отмечается, что главы МИД также заявили о намерении оказывать давление на доходы России от энергетики и других секторов экономики.
"Мы продолжим оказывать значительное давление на доходы России от энергетики и других секторов экономики. Мы призываем все страны сократить импорт из России", - сказано в сообщении.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что санкции, введенные против России, не повлияли на рост ее экономики, но навредили европейским странам.
По словам президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, нанеся вред жизням миллионов людей.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров
12:43
 
РОССИЯG7энергоресурсыНовости
 
 
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