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В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию - 19.04.2024, ПРАЙМ
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В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию
В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию - 19.04.2024, ПРАЙМ
В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию
В пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области объявили срочную эвакуацию из-за опасности затопления. Об этом сообщила администрация Ишимского... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:18+0300
2024-04-19T11:18+0300
происшествия
тюменская область
наводнение
эвакуация
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – ПРАЙМ. В пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области объявили срочную эвакуацию из-за опасности затопления. Об этом сообщила администрация Ишимского района. "Жители Синицына, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий! Опасность затопления! Срочная эвакуация ПВР. Возьмите документы белье и лекарства", — сказано в Telegram-канале администрации. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы поднялся 750 сантиметров, за четыре часа он вырос на 60 сантиметров. Критический уровень составляет 850 сантиметров.
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тюменская область, наводнение, эвакуация
Происшествия, Тюменская область, наводнение, эвакуация
11:18 19.04.2024
 
В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию

В пяти населенных пунктах под Тюменью объявили срочную эвакуацию из-за паводка

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Тюменской области. Архивное фото
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – ПРАЙМ. В пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области объявили срочную эвакуацию из-за опасности затопления. Об этом сообщила администрация Ишимского района.
"Жители Синицына, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий! Опасность затопления! Срочная эвакуация ПВР. Возьмите документы белье и лекарства", — сказано в Telegram-канале администрации.
Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы поднялся 750 сантиметров, за четыре часа он вырос на 60 сантиметров. Критический уровень составляет 850 сантиметров.
Подтопленные дома в городе Кургане - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1012 сантиметров
10:18
 
ПроисшествияТюменская областьнаводнениеэвакуация
 
 
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