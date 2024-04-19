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В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию
В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию - 19.04.2024, ПРАЙМ
В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию
В пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области объявили срочную эвакуацию из-за опасности затопления. Об этом сообщила администрация Ишимского... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:18+0300
2024-04-19T11:18+0300
2024-04-19T11:18+0300
происшествия
тюменская область
наводнение
эвакуация
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – ПРАЙМ. В пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области объявили срочную эвакуацию из-за опасности затопления. Об этом сообщила администрация Ишимского района. "Жители Синицына, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий! Опасность затопления! Срочная эвакуация ПВР. Возьмите документы белье и лекарства", — сказано в Telegram-канале администрации. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы поднялся 750 сантиметров, за четыре часа он вырос на 60 сантиметров. Критический уровень составляет 850 сантиметров.
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тюменская область, наводнение, эвакуация
Происшествия, Тюменская область, наводнение, эвакуация
В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию
В пяти населенных пунктах под Тюменью объявили срочную эвакуацию из-за паводка
ТЮМЕНЬ, 19 апр – ПРАЙМ. В пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области объявили срочную эвакуацию из-за опасности затопления. Об этом сообщила администрация Ишимского района.
"Жители Синицына, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий! Опасность затопления! Срочная эвакуация ПВР. Возьмите документы белье и лекарства", — сказано в Telegram-канале администрации.
Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы поднялся 750 сантиметров, за четыре часа он вырос на 60 сантиметров. Критический уровень составляет 850 сантиметров.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1012 сантиметров