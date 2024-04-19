https://1prime.ru/20240419/evakuatsiya-847518747.html

В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию

В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию - 19.04.2024, ПРАЙМ

В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию

В пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области объявили срочную эвакуацию из-за опасности затопления. Об этом сообщила администрация Ишимского... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T11:18+0300

2024-04-19T11:18+0300

2024-04-19T11:18+0300

происшествия

тюменская область

наводнение

эвакуация

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – ПРАЙМ. В пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области объявили срочную эвакуацию из-за опасности затопления. Об этом сообщила администрация Ишимского района. "Жители Синицына, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий! Опасность затопления! Срочная эвакуация ПВР. Возьмите документы белье и лекарства", — сказано в Telegram-канале администрации. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы поднялся 750 сантиметров, за четыре часа он вырос на 60 сантиметров. Критический уровень составляет 850 сантиметров.

https://1prime.ru/20240419/kurgan-847516268.html

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тюменская область, наводнение, эвакуация