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Минфин сообщил, сколько рублей бюджет получил от средств ФНБ в 2023 году

Минфин сообщил, сколько рублей бюджет получил от средств ФНБ в 2023 году - 19.04.2024, ПРАЙМ

Минфин сообщил, сколько рублей бюджет получил от средств ФНБ в 2023 году

Доходы федерального бюджета РФ от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в 2023 году составили 358,34... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T16:33+0300

2024-04-19T16:33+0300

2024-04-19T16:33+0300

поступления в бюджет

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета РФ от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в 2023 году составили 358,34 миллиарда рублей, сообщается на сайте Минфина РФ. "Поступившие в федеральный бюджет в 2023 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 358 347,14 млн рублей (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России – 2 683,98 млн рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы – 355 663,16 млн рублей, в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в сумме 282 336,85 млн рублей)", - говорится в материалах министерства. Так, совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах в ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, в 2023 году составила 0,14% годовых и 1,04% годовых с момента создания фонда. В рублевом выражении эта доходность составила 8,44% годовых в прошлом году и 13,39% годовых с момента создания фонда. Доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России в евро была равна нулю. В примечаниях Минфин отмечает, что остаток средств на данном счете равен нулю с 26 декабря 2023 года. На счете в китайских юанях доходность составила 0,35% годовых. "По счету в золоте в обезличенной форме в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 января 2008 года № 18 "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" проценты на остаток средств на счете не начисляются и не выплачиваются, доход формируется по итогам операций по покупке/продаже золота в обезличенной форме по учетным ценам на аффинированное золото, устанавливаемым Банком России", - отмечается в сообщении. Доходность от размещения средств на депозитах в ВЭБе в рублях была на уровне 4,98% годовых, от размещения в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, на уровне 3,63% годовых, а в облигации российских эмитентов, номинированные в долларах США – 4,30% годовых.

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поступления в бюджет