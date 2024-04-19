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РБК: экспорт российского газа в ЕС по "Турецкому потоку" достиг рекорда

РБК: экспорт российского газа в ЕС по "Турецкому потоку" достиг рекорда - 19.04.2024, ПРАЙМ

РБК: экспорт российского газа в ЕС по "Турецкому потоку" достиг рекорда

Поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" остаются на рекордном уровне, пишет издание РБК со ссылкой на данные Европейской сети операторов... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T09:54+0300

2024-04-19T09:54+0300

2024-04-19T09:54+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" остаются на рекордном уровне, пишет издание РБК со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).Согласно изданию, с 1 по 16 апреля "Газпром" поставил на европейский рынок по "Турецкому потоку" 543,3 миллиона кубометров газа. Это на 16,8 процента меньше, чем в первые две недели марта, но на 3,4 процента больше, чем год назад.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбщие объемы экспорта российского газа в Европу включая поставки по украинскому маршруту достигли рекордного уровня 8,245 миллиарда кубометров с начала года, отмечается в публикации.Тем не менее, несмотря на увеличение поставок российского газа, Европейский союз сократил импорт на 4,4 процента по сравнению с прошлым годом.Также отмечается, что весь прирост российских поставок с 1 по 16 апреля пришелся на Венгрию (на 59,2 процента по сравнению с прошлым годом) и Грецию (в 3,6 раза).Причина возвращения интереса к российскому газу в Греции вероятно связана с его ценовой конкурентоспособностью, заключили в издании.

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россия, ес, газопровод "турецкий поток", новости