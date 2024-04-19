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"Играете с огнем": обвинение Бербок в адрес Путина обескуражило немцев - 19.04.2024, ПРАЙМ
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"Играете с огнем": обвинение Бербок в адрес Путина обескуражило немцев
"Играете с огнем": обвинение Бербок в адрес Путина обескуражило немцев - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Играете с огнем": обвинение Бербок в адрес Путина обескуражило немцев
Обвинение в организации шпионажа на территории ФРГ, озвученное главой МИД Германии Анналеной Бербок в адрес президента России Владимира Путина, рассердило... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T12:11+0300
2024-04-19T12:11+0300
политика
германия
анналена бербок
владимир путин
новости
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Обвинение в организации шпионажа на территории ФРГ, озвученное главой МИД Германии Анналеной Бербок в адрес президента России Владимира Путина, рассердило пользователей социальной сети Х."Вы играете с огнем, госпожа Бербок", — написал один из комментаторов.Некоторые пользователи задали вопрос о существовании убедительных доказательств, подкрепляющих подобные обвинения. Другие же заявили, что немецкие власти сами прекрасно осуществляют разрушения на территории Германии и без помощи Путина.Ранее генпрокуратура ФРГ подтвердила задержание двух лиц, предположительно связанных с шпионажем в пользу России.Посольство России в Берлине в свою очередь опровергло любое участие своих спецслужб в этих действиях и считает вызов посла в МИД Германии "разжиганием шпиономании". Дипломатическое ведомство также заявляло, что не было представлено никаких доказательств причастности России к разработке планов нападения на военные объекты в Германии.Ранее Бербок также заявляла о желании российского президента "втянуть" НАТО в конфликт на Украине, отметив при этом, что Германия "не даст себя запугать".
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германия, анналена бербок, владимир путин, новости
Политика, ГЕРМАНИЯ, Анналена Бербок, Владимир Путин, Новости
12:11 19.04.2024
 
"Играете с огнем": обвинение Бербок в адрес Путина обескуражило немцев

Обвинение Бербок в адрес Путина в организации шпионажа рассердило пользователей Сети

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Обвинение в организации шпионажа на территории ФРГ, озвученное главой МИД Германии Анналеной Бербок в адрес президента России Владимира Путина, рассердило пользователей социальной сети Х.
"Вы играете с огнем, госпожа Бербок", — написал один из комментаторов.
Некоторые пользователи задали вопрос о существовании убедительных доказательств, подкрепляющих подобные обвинения. Другие же заявили, что немецкие власти сами прекрасно осуществляют разрушения на территории Германии и без помощи Путина.
Ранее генпрокуратура ФРГ подтвердила задержание двух лиц, предположительно связанных с шпионажем в пользу России.
Посольство России в Берлине в свою очередь опровергло любое участие своих спецслужб в этих действиях и считает вызов посла в МИД Германии "разжиганием шпиономании". Дипломатическое ведомство также заявляло, что не было представлено никаких доказательств причастности России к разработке планов нападения на военные объекты в Германии.
Ранее Бербок также заявляла о желании российского президента "втянуть" НАТО в конфликт на Украине, отметив при этом, что Германия "не даст себя запугать".
Варшава, Польша
В Польше заявили об обысках в рамках дела о "шпионаже в пользу России"
28 марта, 14:52
 
ПолитикаГЕРМАНИЯАнналена БербокВладимир ПутинНовости
 
 
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