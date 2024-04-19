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Цена на золото превысила 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию

Цена на золото превысила 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию - 19.04.2024, ПРАЙМ

Цена на золото превысила 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию

Золото дешевеет в пятницу утром, преодолев отметку в 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию, на котировки драгоценного металла могут влиять ожидания инвесторов... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T10:09+0300

2024-04-19T10:09+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Золото дешевеет в пятницу утром, преодолев отметку в 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию, на котировки драгоценного металла могут влиять ожидания инвесторов по поводу монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,25 доллара, или на 0,14%, до 2 401,36 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,33%, до 28,447 доллара за унцию.Многие аналитики уделяют особое внимание прогнозам монетарной политики в США, поскольку они ожидают ее значительного влияния на мировые финансовые рынки, включая торговлю фьючерсами на золото. Именно сомнениями в скором снижении ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) был обусловлен отход котировок золота от рекордных значений, достигнутых днями ранее.Инвесторы обратили внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду. Согласно данным CME Group, после его слов большинство аналитиков уже не прогнозирует снижение учётной ставки летом.Начавшееся же ещё накануне удорожание золота пока можно расценивать лишь как коррекцию.Кроме того, в четверг были опубликованы данные о числе заявок по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 апреля, которое составило 212 тысяч. Аналитики ожидали рост до 215 тысяч.

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золото, цена, новости