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Силуанов сообщил, чем опасен большой госдолг развитых стран
Силуанов сообщил, чем опасен большой госдолг развитых стран - 19.04.2024, ПРАЙМ
Силуанов сообщил, чем опасен большой госдолг развитых стран
Беспрецедентные уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T19:41+0300
2024-04-19T19:41+0300
2024-04-19T19:43+0300
госдолг
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Беспрецедентные уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина 19 апреля принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка. "Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста (в мировой экономике - ред.). Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности", - сказал Силуанов. По его словам, устойчивость глобальной экономики также ухудшается из-за эскалации санкционных кампаний и практики торговых войн, "которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и имеют выраженный проинфляционный эффект". При этом, обратил внимание Силуанов, основной вклад в глобальный рост продолжают вносить страны с формирующимися рынками. "В то время как в большинстве развитых стран темпы роста остаются низкими, а в некоторых из них наблюдаются признаки рецессии. Вместе с тем глобальная экономика продолжает развиваться в условиях многочисленных рисков и высокого уровня неопределенности", - сказал Силуанов.
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госдолг
Силуанов сообщил, чем опасен большой госдолг развитых стран
Силуанов: высокие уровни госдолга развитых стран угрожают мировой экономике
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Беспрецедентные уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина 19 апреля принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка.
"Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста (в мировой экономике - ред.). Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности", - сказал Силуанов.
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По его словам, устойчивость глобальной экономики также ухудшается из-за эскалации санкционных кампаний и практики торговых войн, "которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и имеют выраженный проинфляционный эффект".
При этом, обратил внимание Силуанов, основной вклад в глобальный рост продолжают вносить страны с формирующимися рынками. "В то время как в большинстве развитых стран темпы роста остаются низкими, а в некоторых из них наблюдаются признаки рецессии. Вместе с тем глобальная экономика продолжает развиваться в условиях многочисленных рисков и высокого уровня неопределенности", - сказал Силуанов.