Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов сообщил, чем опасен большой госдолг развитых стран - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240419/gosdolg-847537998.html
Силуанов сообщил, чем опасен большой госдолг развитых стран
Силуанов сообщил, чем опасен большой госдолг развитых стран - 19.04.2024, ПРАЙМ
Силуанов сообщил, чем опасен большой госдолг развитых стран
Беспрецедентные уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T19:41+0300
2024-04-19T19:43+0300
госдолг
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/23/841502369_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_69ad8d79552522eec8c9ecdd3920519c.jpg
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Беспрецедентные уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина 19 апреля принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка. "Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста (в мировой экономике - ред.). Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности", - сказал Силуанов. По его словам, устойчивость глобальной экономики также ухудшается из-за эскалации санкционных кампаний и практики торговых войн, "которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и имеют выраженный проинфляционный эффект". При этом, обратил внимание Силуанов, основной вклад в глобальный рост продолжают вносить страны с формирующимися рынками. "В то время как в большинстве развитых стран темпы роста остаются низкими, а в некоторых из них наблюдаются признаки рецессии. Вместе с тем глобальная экономика продолжает развиваться в условиях многочисленных рисков и высокого уровня неопределенности", - сказал Силуанов.
https://1prime.ru/20240417/mvf-847465957.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/23/841502369_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_978db47c580d7f546852d6148a5a2b3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдолг
госдолг
19:41 19.04.2024 (обновлено: 19:43 19.04.2024)
 
Силуанов сообщил, чем опасен большой госдолг развитых стран

Силуанов: высокие уровни госдолга развитых стран угрожают мировой экономике

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Беспрецедентные уровни бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах являются ключевой угрозой для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина 19 апреля принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка.
"Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста (в мировой экономике - ред.). Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности", - сказал Силуанов.
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Госдолг США превысит 123 процента, спрогнозировал МВФ
17 апреля, 16:04
По его словам, устойчивость глобальной экономики также ухудшается из-за эскалации санкционных кампаний и практики торговых войн, "которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и имеют выраженный проинфляционный эффект".
При этом, обратил внимание Силуанов, основной вклад в глобальный рост продолжают вносить страны с формирующимися рынками. "В то время как в большинстве развитых стран темпы роста остаются низкими, а в некоторых из них наблюдаются признаки рецессии. Вместе с тем глобальная экономика продолжает развиваться в условиях многочисленных рисков и высокого уровня неопределенности", - сказал Силуанов.
 
госдолг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала