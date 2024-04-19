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В ГД заверили выпускающий БПЛА бизнес в предоставлении грантов и субсидий

В ГД заверили выпускающий БПЛА бизнес в предоставлении грантов и субсидий - 19.04.2024, ПРАЙМ

В ГД заверили выпускающий БПЛА бизнес в предоставлении грантов и субсидий

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые выпускают беспилотники, могут рассчитывать на субсидии и гранты, важным критериям для их получения | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T16:28+0300

2024-04-19T16:28+0300

2024-04-19T16:28+0300

экономика

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), которые выпускают беспилотники, могут рассчитывать на субсидии и гранты, важным критериям для их получения является количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых или модернизируемых в рамках инновационного проекта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Субъекты МСП обеспечиваются субсидиями из средств федерального, региональных и местных бюджетов. Если говорить о субъектах МСП, выпускающих беспилотные летательные аппараты, то они могут рассчитывать на поддержку в виде грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Они предоставляются малым предприятиям в рамках реализации Национальной технологической инициативы на конкурсной основе. Грант предоставляется на основании договора между грантополучателем и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере… Одним из важных критериев для получения такого гранта является количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых или модернизируемых в рамках инновационного проекта", - сказал Говырин. По словам депутата, гранты могут получать малые инновационные предприятия для реализации инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, за исключением расходов на выполнение НИОКР и технологических работ. "Такие гранты также предоставляются на конкурсной основе. Порядок и условия конкурсного отбора утверждаются наблюдательным советом Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", - отметил он.

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