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В Турции ожидают инфляцию в 44,16% к концу года
В Турции ожидают инфляцию в 44,16% к концу года - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Турции ожидают инфляцию в 44,16% к концу года
Инфляция в Турции к концу года может составить 44,16%, а обменный курс национальной валюты упадет до 40,01 лиры за доллар, следует из данных прогнозов... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:45+0300
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экономика
инфляция в турции
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АНКАРА, 19 апр – ПРАЙМ. Инфляция в Турции к концу года может составить 44,16%, а обменный курс национальной валюты упадет до 40,01 лиры за доллар, следует из данных прогнозов участников рынка в ежемесячном анкетировании, которое проводит центробанк республики. Ранее участники прогнозировали инфляцию к концу года в 44,19%, а обменный курс валюты – 40,53 лиры за доллар. "На вопросы ответили 68 участников из реального и финансового секторов, а результаты были оценены путем агрегирования ответов участников. Согласно опросу, ожидание потребительской инфляции (ИПЦ) на конец года в этом периоде составило 44,16% по сравнению с 44,19% в предыдущем периоде. Ожидание участников от курса доллар США/TRY на конец года, составлявшее 40,53 TL в предыдущем периоде, стало 40,01 TL в этом периоде", - приводит газета Ekonomim эти сведения. Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% с 67,07% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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инфляция в турции
Экономика, инфляция в Турции
В Турции ожидают инфляцию в 44,16% к концу года
ЦБ Турции: участники рынка ждут инфляцию в 44,16% к концу года, доллар по 40 лир
АНКАРА, 19 апр – ПРАЙМ. Инфляция в Турции к концу года может составить 44,16%, а обменный курс национальной валюты упадет до 40,01 лиры за доллар, следует из данных прогнозов участников рынка в ежемесячном анкетировании, которое проводит центробанк республики.
Ранее участники прогнозировали инфляцию к концу года в 44,19%, а обменный курс валюты – 40,53 лиры за доллар.
"На вопросы ответили 68 участников из реального и финансового секторов, а результаты были оценены путем агрегирования ответов участников. Согласно опросу, ожидание потребительской инфляции (ИПЦ) на конец года в этом периоде составило 44,16% по сравнению с 44,19% в предыдущем периоде. Ожидание участников от курса доллар США/TRY на конец года, составлявшее 40,53 TL в предыдущем периоде, стало 40,01 TL в этом периоде", - приводит газета Ekonomim эти сведения.
Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% с 67,07% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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