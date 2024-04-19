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Силуанов оценил рекордно высокую инвестактивность экономики России - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Силуанов оценил рекордно высокую инвестактивность экономики России
Силуанов оценил рекордно высокую инвестактивность экономики России - 19.04.2024, ПРАЙМ
Силуанов оценил рекордно высокую инвестактивность экономики России
Министр финансов России Антон Силуанов назвал рекордно высокий уровень инвестактивности экономики РФ за последние 12 лет одним из проявлений структурной... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T20:05+0300
2024-04-19T20:06+0300
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов назвал рекордно высокий уровень инвестактивности экономики РФ за последние 12 лет одним из проявлений структурной трансформации. Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка. "Опережающие индикаторы инвестиционной активности находятся на рекордно высоком уровне за последние 12 лет. Это одно из проявлений структурной трансформации. Этот сильный результат обеспечен тем, что экономика фактически полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы", - сказал Силуанов, выступая на пленарном заседании. В настоящее время деловая активность продолжает расти темпами выше ранее прогнозируемых, причем опросные оценки производственных ожиданий обновляют исторические рекорды по уровню оптимизма, также отметил министр. "Позитивная промышленная динамика поддерживается высоким спросом – как потребительским (благодаря ускоренному росту доходов населения), так и инвестиционным. На фоне роста деловой активности финансовое состояние корпоративного сектора значительно улучшилось – прибыль (крупных и средних организаций) в 2023 году почти на 20% превысила значение рекордного 2021 года", - приводит пресс-служба слова министра. "Для России риски макроэкономической и финансовой стабильности не реализовались. При этом односторонние ограничительные меры и торговые рестрикции продолжают существенно снижать потенциал тех экономик, которые ввели их против России", - указал Силуанов.
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инвестиции, экономика рф
инвестиции, экономика РФ
20:05 19.04.2024 (обновлено: 20:06 19.04.2024)
 
Силуанов оценил рекордно высокую инвестактивность экономики России

Силуанов: активные инвестиции являются структурной трансформацией экономики РФ

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов назвал рекордно высокий уровень инвестактивности экономики РФ за последние 12 лет одним из проявлений структурной трансформации.
Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка.
"Опережающие индикаторы инвестиционной активности находятся на рекордно высоком уровне за последние 12 лет. Это одно из проявлений структурной трансформации. Этот сильный результат обеспечен тем, что экономика фактически полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы", - сказал Силуанов, выступая на пленарном заседании.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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В настоящее время деловая активность продолжает расти темпами выше ранее прогнозируемых, причем опросные оценки производственных ожиданий обновляют исторические рекорды по уровню оптимизма, также отметил министр.
"Позитивная промышленная динамика поддерживается высоким спросом – как потребительским (благодаря ускоренному росту доходов населения), так и инвестиционным. На фоне роста деловой активности финансовое состояние корпоративного сектора значительно улучшилось – прибыль (крупных и средних организаций) в 2023 году почти на 20% превысила значение рекордного 2021 года", - приводит пресс-служба слова министра.
"Для России риски макроэкономической и финансовой стабильности не реализовались. При этом односторонние ограничительные меры и торговые рестрикции продолжают существенно снижать потенциал тех экономик, которые ввели их против России", - указал Силуанов.
 
инвестицииэкономика РФ
 
 
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