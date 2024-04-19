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Хуснуллин назвал Крым перспективным регионом для инвестиций
Хуснуллин назвал Крым перспективным регионом для инвестиций - 19.04.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин назвал Крым перспективным регионом для инвестиций
Крым и Севастополь являются перспективными регионами для инвестиций, считает вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T18:12+0300
2024-04-19T18:12+0300
2024-04-19T18:15+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – ПРАЙМ. Крым и Севастополь являются перспективными регионами для инвестиций, считает вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.Хуснуллин посетил Крым, где провел совещание по социально-экономическому развитию двух субъектов. "Оба региона крайне перспективные в части развития жилищного строительства, привлечения инвестиций, повышения туристической привлекательности и в целом комплексного улучшения жизни", — отметил он. Вице-премьер добавил, что данные регионы комплексной работой выполнили госпрограмму социально-экономического развития на высоком уровне. Он составил 99 процентов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за десять лет республику посетил 61 миллион туристов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем.
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крым, инвестиции
Хуснуллин назвал Крым перспективным регионом для инвестиций
Хуснуллин: Крым и Севастополь являются перспективными регионами для инвестиций
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – ПРАЙМ. Крым и Севастополь являются перспективными регионами для инвестиций, считает вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин посетил Крым, где провел совещание по социально-экономическому развитию двух субъектов.
"Оба региона крайне перспективные в части развития жилищного строительства, привлечения инвестиций, повышения туристической привлекательности и в целом комплексного улучшения жизни", — отметил он.
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Вице-премьер добавил, что данные регионы комплексной работой выполнили госпрограмму социально-экономического развития на высоком уровне. Он составил 99 процентов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за десять лет республику посетил 61 миллион туристов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем.