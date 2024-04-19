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В Иране сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан

В Иране сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан - 19.04.2024, ПРАЙМ

В Иране сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан

Пресса Ирана сообщает, что в районе аэропорта города Исфахан слышны взрывы, передает информагентство Reuters. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T05:36+0300

2024-04-19T05:36+0300

2024-04-19T05:45+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Пресса Ирана сообщает, что в районе аэропорта города Исфахан слышны взрывы, передает информагентство Reuters. Как сообщалось ранее, израильские вооруженные силы нанесли ракетный удар по объекту в Иране. СМИ Ирана передают, что "причина этих звуков пока не известна и расследование продолжится до установления точных деталей инцидента".

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