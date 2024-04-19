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В Иране сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан - 19.04.2024, ПРАЙМ
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В Иране сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан
В Иране сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Иране сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан
Пресса Ирана сообщает, что в районе аэропорта города Исфахан слышны взрывы, передает информагентство Reuters. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T05:36+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Пресса Ирана сообщает, что в районе аэропорта города Исфахан слышны взрывы, передает информагентство Reuters. Как сообщалось ранее, израильские вооруженные силы нанесли ракетный удар по объекту в Иране. СМИ Ирана передают, что "причина этих звуков пока не известна и расследование продолжится до установления точных деталей инцидента".
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Политика, ИРАН, СМИ
05:36 19.04.2024 (обновлено: 05:45 19.04.2024)
 
В Иране сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан

Reuters: иранские СМИ сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан

© РИА Новости . Ронит Фал | Перейти в медиабанкВулкан Килауэа на Гавайях
Вулкан Килауэа на Гавайях - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Ронит Фал
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Пресса Ирана сообщает, что в районе аэропорта города Исфахан слышны взрывы, передает информагентство Reuters.
Как сообщалось ранее, израильские вооруженные силы нанесли ракетный удар по объекту в Иране.
СМИ Ирана передают, что "причина этих звуков пока не известна и расследование продолжится до установления точных деталей инцидента".
 
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