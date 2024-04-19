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В Израиле оценили силу удара по Ирану - 19.04.2024, ПРАЙМ
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В Израиле оценили силу удара по Ирану
В Израиле оценили силу удара по Ирану - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Израиле оценили силу удара по Ирану
Нанесенный удар по Ирану был рассчитан так, чтобы в Тегеране смогли его "стерпеть" и не выходить на новые раунды эскалации. Об этом пишет одна из крупнейших... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:30+0300
2024-04-19T09:30+0300
политика
израиль
иран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - ПРАЙМ. Нанесенный удар по Ирану был рассчитан так, чтобы в Тегеране смогли его "стерпеть" и не выходить на новые раунды эскалации. Об этом пишет одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth. При этом издание напрямую не указывает, кто стоит за атакой. Отмечается, что "кто бы ни осуществил эту атаку, ее целью был объект или объекты ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции, чтобы избежать нового раунда обмена ударами". В материале сказано, что факт того, что иранские СМИ не педалируют ситуацию, а наоборот сообщают об отсутствии ущерба и снятии ограничений на полеты, говорит о том, что в Тегеране считают "инцидент исчерпанным". Американские СМИ ранее сообщили, что в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на иранской территории. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB проинформировало, что в некоторых провинциях страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Удар произошел почти через неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
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израиль, иран
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
09:30 19.04.2024
 
В Израиле оценили силу удара по Ирану

Yedioth Ahronoth: удар был таким, чтобы Иран смог воздержаться от возмездия

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - ПРАЙМ. Нанесенный удар по Ирану был рассчитан так, чтобы в Тегеране смогли его "стерпеть" и не выходить на новые раунды эскалации. Об этом пишет одна из крупнейших израильских газет Yedioth Ahronoth. При этом издание напрямую не указывает, кто стоит за атакой.
Отмечается, что "кто бы ни осуществил эту атаку, ее целью был объект или объекты ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции, чтобы избежать нового раунда обмена ударами".
В материале сказано, что факт того, что иранские СМИ не педалируют ситуацию, а наоборот сообщают об отсутствии ущерба и снятии ограничений на полеты, говорит о том, что в Тегеране считают "инцидент исчерпанным".
Американские СМИ ранее сообщили, что в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на иранской территории. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB проинформировало, что в некоторых провинциях страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Удар произошел почти через неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
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