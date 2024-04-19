https://1prime.ru/20240419/ishim-847517400.html
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа вырос на 60 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа вырос на 60 сантиметров - 19.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа вырос на 60 сантиметров
Вода в реке Ишим у города Ишим в Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) поднялась до 750 сантиметров, рост за четыре достиг 60 сантиметров. Об этом сообщил... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:42+0300
2024-04-19T10:42+0300
2024-04-19T10:42+0300
происшествия
тюменская область
наводнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847190510_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_ca6c4a64b290085ae3cc1b6196999d54.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим у города Ишим в Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) поднялась до 750 сантиметров, рост за четыре достиг 60 сантиметров. Об этом сообщил информцентр правительства региона. При этом критическая отметка уровня воды в реке у города Ишим составляет 850 сантиметров. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим может превысить исторический максимум на два метра. Режим ЧС по паводку в Тюменской областидействует 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://1prime.ru/20240419/kurgan-847516268.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847190510_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_375deaad51d94474bd23ec632490da31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, наводнение
Происшествия, Тюменская область, наводнение
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа вырос на 60 сантиметров
Власти Тюменской области: уровень воды в реке Ишим достиг 750 сантиметров
ТЮМЕНЬ, 19 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим у города Ишим в Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) поднялась до 750 сантиметров, рост за четыре достиг 60 сантиметров. Об этом сообщил информцентр правительства региона.
При этом критическая отметка уровня воды в реке у города Ишим составляет 850 сантиметров.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим может превысить исторический максимум на два метра.
Режим ЧС по паводку в Тюменской областидействует 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1012 сантиметров