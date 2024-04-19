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Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа вырос на 60 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа вырос на 60 сантиметров - 19.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа вырос на 60 сантиметров

Вода в реке Ишим у города Ишим в Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) поднялась до 750 сантиметров, рост за четыре достиг 60 сантиметров. Об этом сообщил... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T10:42+0300

2024-04-19T10:42+0300

2024-04-19T10:42+0300

происшествия

тюменская область

наводнение

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – ПРАЙМ. Вода в реке Ишим у города Ишим в Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) поднялась до 750 сантиметров, рост за четыре достиг 60 сантиметров. Об этом сообщил информцентр правительства региона. При этом критическая отметка уровня воды в реке у города Ишим составляет 850 сантиметров. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим может превысить исторический максимум на два метра. Режим ЧС по паводку в Тюменской областидействует 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://1prime.ru/20240419/kurgan-847516268.html

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тюменская область, наводнение