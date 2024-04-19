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Израиль нанес ракетный удар по Ирану, сообщает канал АВС

Израиль нанес ракетный удар по Ирану, сообщает канал АВС - 19.04.2024, ПРАЙМ

Израиль нанес ракетный удар по Ирану, сообщает канал АВС

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, передает телеканал ABC, ссылаясь на сообщение чиновника США. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T05:21+0300

2024-04-19T05:21+0300

2024-04-19T05:32+0300

политика

ракетный удар

иран

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, передает телеканал ABC, ссылаясь на сообщение чиновника США. Элитное подразделение Вооруженных сил Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля. Атака стала ответом на разрушение израильской авиацией консульства Ирана в Сирии в начале месяца. По различным оценкам, удар был нанесен несколькими сотнями ракет и БПЛА, в том числе беспилотникам Shahed, гиперзвуковыми ракетами "Фаттах" и "Фаттах-2". По сообщению государственного телеканала Ирана Press TV, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По информации израильских военных, Иран запустил порядка 300 боеприпасов и БПЛА, в том числе около 170 БПЛА, свыше 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Как сообщили в Израиле, только "несколько ракет" ударили по территории страны, нанеся "незначительный ущерб". По заявлению главы генштаба иранских Вооруженных сил, Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не намерен ее продолжать, но если Израиль предпримет какие-либо меры, следующий удар Ирана будет иметь значительно больший масштаб. Израильский министр Бени Ганц, в свою очередь, сообщил, что страна планирует сформировать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Израильское правительство, как ожидается, определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

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ракетный удар, иран