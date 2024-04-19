https://1prime.ru/20240419/izrail-847511408.html

Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC

Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC - 19.04.2024, ПРАЙМ

Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC

Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, который был нанесен в пятницу утром, передает американский телеканал NBC, ссылаясь на осведомленный источник. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T07:52+0300

2024-04-19T07:52+0300

2024-04-19T07:56+0300

политика

удар

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, который был нанесен в пятницу утром, передает американский телеканал NBC, ссылаясь на осведомленный источник. По информации СМИ США, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране. В частности, приходили сообщения о взрывах в районе города Исфахан. The New York Times, ссылаясь источники в Иране, сообщила, что целью ударов была база иранских ВВС. Как заявил источник NBC, "в настоящее время Израиль оценивает эффективность удара и нанесенный ущерб".

https://1prime.ru/20240419/iran-847510848.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

удар, иран