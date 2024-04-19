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Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC
Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC - 19.04.2024, ПРАЙМ
Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC
Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, который был нанесен в пятницу утром, передает американский телеканал NBC, ссылаясь на осведомленный источник. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T07:52+0300
2024-04-19T07:56+0300
политика
удар
иран
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, который был нанесен в пятницу утром, передает американский телеканал NBC, ссылаясь на осведомленный источник. По информации СМИ США, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране. В частности, приходили сообщения о взрывах в районе города Исфахан. The New York Times, ссылаясь источники в Иране, сообщила, что целью ударов была база иранских ВВС. Как заявил источник NBC, "в настоящее время Израиль оценивает эффективность удара и нанесенный ущерб".
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удар, иран
Политика, удар, ИРАН
07:52 19.04.2024 (обновлено: 07:56 19.04.2024)
 
Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC

NBC: Израиль оценивает эффективность нанесенного удара по Ирану

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, который был нанесен в пятницу утром, передает американский телеканал NBC, ссылаясь на осведомленный источник.
По информации СМИ США, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране. В частности, приходили сообщения о взрывах в районе города Исфахан. The New York Times, ссылаясь источники в Иране, сообщила, что целью ударов была база иранских ВВС.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
New York Times сообщила о цели ударов по Ирану
07:16
Как заявил источник NBC, "в настоящее время Израиль оценивает эффективность удара и нанесенный ущерб".
 
ПолитикаударИРАН
 
 
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