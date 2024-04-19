https://1prime.ru/20240419/izrail-847511408.html
Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC
Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC - 19.04.2024, ПРАЙМ
Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC
Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, который был нанесен в пятницу утром, передает американский телеканал NBC, ссылаясь на осведомленный источник. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T07:52+0300
2024-04-19T07:52+0300
2024-04-19T07:56+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, который был нанесен в пятницу утром, передает американский телеканал NBC, ссылаясь на осведомленный источник. По информации СМИ США, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране. В частности, приходили сообщения о взрывах в районе города Исфахан. The New York Times, ссылаясь источники в Иране, сообщила, что целью ударов была база иранских ВВС. Как заявил источник NBC, "в настоящее время Израиль оценивает эффективность удара и нанесенный ущерб".
https://1prime.ru/20240419/iran-847510848.html
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удар, иран
Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, сообщает NBC
NBC: Израиль оценивает эффективность нанесенного удара по Ирану
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Израиль оценивает эффективность удара по Ирану, который был нанесен в пятницу утром, передает американский телеканал NBC, ссылаясь на осведомленный источник.
По информации СМИ США, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране. В частности, приходили сообщения о взрывах в районе города Исфахан. The New York Times, ссылаясь источники в Иране, сообщила, что целью ударов была база иранских ВВС.
New York Times сообщила о цели ударов по Ирану
Как заявил источник NBC, "в настоящее время Израиль оценивает эффективность удара и нанесенный ущерб".