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Силуанов: предложения об изъятии активов России политически мотивированы
Силуанов: предложения об изъятии активов России политически мотивированы - 19.04.2024, ПРАЙМ
Силуанов: предложения об изъятии активов России политически мотивированы
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КОНФИСКАЦИИ АКТИВОВ РФ ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАНЫ, ПОДРЫВАЮТ ФУНДАМЕНТ ПОД МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ - СИЛУАНОВ | 19.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КОНФИСКАЦИИ АКТИВОВ РФ ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАНЫ, ПОДРЫВАЮТ ФУНДАМЕНТ ПОД МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ - СИЛУАНОВБЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ УРОВНИ БЮДЖЕТНЫХ ДЕФИЦИТОВ И ГОСДОЛГА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВОЙ УГРОЗОЙ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ - СИЛУАНОВНовость дополняется.
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