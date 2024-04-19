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Российский бренд Küchenland вышел на рынок ОАЭ
Российский бренд Küchenland вышел на рынок ОАЭ - 19.04.2024, ПРАЙМ
Российский бренд Küchenland вышел на рынок ОАЭ
Бренд товаров для дома Küchenland открыл два магазина в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), дальше компания может выйти на рынок Катара, рассказала РИА... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:51+0300
2024-04-19T14:51+0300
2024-04-19T14:51+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Бренд товаров для дома Küchenland открыл два магазина в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), дальше компания может выйти на рынок Катара, рассказала РИА Новости вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. "Идет активное развитие: (их магазины - ред.) открыты в Dubai hills (Emaar), Yas mall должны открыться (Aldar) в Абу-Даби и AbuDhabi mall", - заявила она. При этом площадь таких объектов порядка 600 метров. По ее словам, это логично, поскольку в Эмиратах максимально популярны домашние концепции, и, как правило, "дальше идет еще Катар, Саудовская Аравия". В свою очередь, по мнению регионального директора департамента недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, выход Küchenland в Дубай связан в том числе с желанием укрепления имиджа. "Основные проблемы для российских компаний в ОАЭ - высокая стоимость аренды и адаптация к местным законам. Стратегия открытия нескольких магазинов может быть оправданной, помогая размывать затраты и делая экономику более эффективной. При этом оценить успех таких кампаний можно будет только через 1-1,5 года после их начала", - заключила эксперт. Küchenland - сеть магазинов посуды и товаров для дома, насчитывающая более 100 магазинов. Центральный офис расположен в Краснодаре. Торговая марка Kuchenland принадлежит АО "КХР" с юридическим адресом также в Краснодаре.
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оаэ
Российский бренд Küchenland вышел на рынок ОАЭ
Союз торговых центров: бренд товаров для дома Küchenland вышел на рынок ОАЭ
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Бренд товаров для дома Küchenland открыл два магазина в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), дальше компания может выйти на рынок Катара, рассказала РИА Новости вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.
"Идет активное развитие: (их магазины - ред.) открыты в Dubai hills (Emaar), Yas mall должны открыться (Aldar) в Абу-Даби и AbuDhabi mall", - заявила она. При этом площадь таких объектов порядка 600 метров.
По ее словам, это логично, поскольку в Эмиратах максимально популярны домашние концепции, и, как правило, "дальше идет еще Катар, Саудовская Аравия".
В свою очередь, по мнению регионального директора департамента недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, выход Küchenland в Дубай связан в том числе с желанием укрепления имиджа. "Основные проблемы для российских компаний в ОАЭ - высокая стоимость аренды и адаптация к местным законам. Стратегия открытия нескольких магазинов может быть оправданной, помогая размывать затраты и делая экономику более эффективной. При этом оценить успех таких кампаний можно будет только через 1-1,5 года после их начала", - заключила эксперт.
Küchenland - сеть магазинов посуды и товаров для дома, насчитывающая более 100 магазинов. Центральный офис расположен в Краснодаре. Торговая марка Kuchenland принадлежит АО "КХР" с юридическим адресом также в Краснодаре.
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