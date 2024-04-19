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Кавказский инвестиционный форум-2024 перенесли в Грозный

Кавказский инвестиционный форум-2024 перенесли в Грозный - 19.04.2024, ПРАЙМ

Кавказский инвестиционный форум-2024 перенесли в Грозный

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный, сообщила пресс-служба Фонда... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T14:55+0300

2024-04-19T14:55+0300

2024-04-19T14:56+0300

экономика

грозный

форум

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный, сообщила пресс-служба Фонда "Росконгресс". "КИФ-2024 состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном", - говорится в сообщении. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводятся в релизе, "решение о переносе Кавказского инвестиционного форума связано с графиком деловых и конгрессно-выставочных мероприятий в нашей стране". "Мы ожидаем участие иностранных делегаций и представителей бизнес-сообщества из зарубежных стран. Продолжается активная подготовка к мероприятию", – подчеркнул Новак.

https://1prime.ru/20240419/vef2024-847511651.html

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грозный, форум