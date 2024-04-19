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Кавказский инвестиционный форум-2024 перенесли в Грозный - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Кавказский инвестиционный форум-2024 перенесли в Грозный
Кавказский инвестиционный форум-2024 перенесли в Грозный - 19.04.2024, ПРАЙМ
Кавказский инвестиционный форум-2024 перенесли в Грозный
Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный, сообщила пресс-служба Фонда... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:55+0300
2024-04-19T14:56+0300
экономика
грозный
форум
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный, сообщила пресс-служба Фонда "Росконгресс". "КИФ-2024 состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном", - говорится в сообщении. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводятся в релизе, "решение о переносе Кавказского инвестиционного форума связано с графиком деловых и конгрессно-выставочных мероприятий в нашей стране". "Мы ожидаем участие иностранных делегаций и представителей бизнес-сообщества из зарубежных стран. Продолжается активная подготовка к мероприятию", – подчеркнул Новак.
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грозный, форум
Экономика, Грозный, форум
14:55 19.04.2024 (обновлено: 14:56 19.04.2024)
 
Кавказский инвестиционный форум-2024 перенесли в Грозный

"Росконгресс": КИФ-2024 перенесли из Минеральных вод в Грозный

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГрозный, Чеченская Республика
Грозный, Чеченская Республика - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) - 2024, который был запланирован на 28-30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный, сообщила пресс-служба Фонда "Росконгресс".
"КИФ-2024 состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном", - говорится в сообщении.
Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводятся в релизе, "решение о переносе Кавказского инвестиционного форума связано с графиком деловых и конгрессно-выставочных мероприятий в нашей стране". "Мы ожидаем участие иностранных делегаций и представителей бизнес-сообщества из зарубежных стран. Продолжается активная подготовка к мероприятию", – подчеркнул Новак.
Юрий Трутнев - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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