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В ЕС одобрили конфискацию "необъяснимого" преступного богатства

В ЕС одобрили конфискацию "необъяснимого" преступного богатства - 19.04.2024, ПРАЙМ

В ЕС одобрили конфискацию "необъяснимого" преступного богатства

Страны-члены Евросоюза получат возможность конфисковывать в рамках уголовных дел средства и имущество, если владельцы не смогут доказать законность их... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T13:28+0300

2024-04-19T13:28+0300

2024-04-19T13:29+0300

ес

ецб

кристин лагард

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Страны-члены Евросоюза получат возможность конфисковывать в рамках уголовных дел средства и имущество, если владельцы не смогут доказать законность их получения. О принятии соответствующей директивы сообщает РБК. Согласно документу, государства ЕС должны разрешить конфискацию "необъяснимого богатства", полученного преступным путем. "Национальные суды должны учитывать все соответствующие обстоятельства дела. Например то, что стоимость имущества существенно непропорциональна законному доходу лица", — сказано в документе.Среди других факторов, которые могут говорить в пользу конфискации, связь лица с преступной организацией. При этом документ не мешает государствам — членам ЕС принимать меры, позволяющие конфисковывать необъяснимое богатство в связи с другими преступлениями или обстоятельствами. Накануне стало известно, что председателю Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не понравился ни один план конфискации российских активов. Все варианты передачи этих средств Киеву несут юридические риски и могут повлечь "нарушение международного порядка".

https://1prime.ru/20240416/repo-847438117.html

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ес, ецб, кристин лагард