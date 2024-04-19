https://1prime.ru/20240419/konfiskatsiya-847535197.html

МВФ: изъятие активов россиян несет риски для мировой валютной системы

МВФ: изъятие активов россиян несет риски для мировой валютной системы - 19.04.2024, ПРАЙМ

МВФ: изъятие активов россиян несет риски для мировой валютной системы

ВОПРОС КОНФИСКАЦИИ АКТИВОВ РОССИИ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ МОЖЕТ РЕШАТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ЮРИСДИКЦИЯМИ И СУДАМИ, НО НЕСЕТ РИСКИ ДЛЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ - МВФ | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T17:52+0300

2024-04-19T17:52+0300

2024-04-19T17:52+0300

замороженные российские активы

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. ВОПРОС КОНФИСКАЦИИ АКТИВОВ РОССИИ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ МОЖЕТ РЕШАТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ЮРИСДИКЦИЯМИ И СУДАМИ, НО НЕСЕТ РИСКИ ДЛЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ - МВФНовость дополняется.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы