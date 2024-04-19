Очень плоская коррекция рынка

Индекс Мосбиржи в моменте снижался более чем на 0,5%, на минимуме сессии было 3437 пунктов, но день завершился выкупом просадки, и индекс закрылся даже в... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:34+0300
2024-04-19T09:34+0300
2024-04-19T09:34+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1713508458
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в моменте снижался более чем на 0,5%, на минимуме сессии было 3437 пунктов, но день завершился выкупом просадки, и индекс закрылся даже в символическом плюсе. От двухлетнего максимума, что недавно был выше 3470 пунктов, по сути, идет плоская коррекция, и технически ее глубина ограничена 3400 пунктами, но пока даже и этого не дают. Просто инвестиционный спрос выше спекулятивного предложения акций, а в перспективе II полугодия есть таргет 3650 пунктов, что от текущих еще 6% вверх, и участники рынка не торопятся расставаться с бумагами.Сильнее рынка вчера были бумаги Ozon (+3%), обновлены максимумы с июля 2021 года, на пике выше 4000 рублей. Но расписки уже перегреты, и после ралли с начала года на +42% риск коррекции уже достаточно высокий.Слабее рынка оказались акции ФСК-Россети с —1%. У компании большая инвестпрограмма с неявной экономической эффективностью, а дивидендов не будет в ближайшие годы. Курс может быть еще ниже.Рубль продолжил восстанавливаться. Доллар строго по плану отразился от 94,5 рубля и сегодня утром протестировал 93,5 рубля. Но и это может быть не предел. Жесткая ДКП ЦБ РФ и вероятность сохранения нормативов репатриации выручки экспортеров способны и дальше стабилизировать курс нацвалюты. А ралли на сырьевых рынках на фоне жесткой ближневосточной политики— в общем в плюс для валюты страны-экспортера ресурсов. По-прежнему ожидается возврат доллар в русло полугодового боковика, то есть под 93,5 рубля.
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в моменте снижался более чем на 0,5%, на минимуме сессии было 3437 пунктов, но день завершился выкупом просадки, и индекс закрылся даже в символическом плюсе. От двухлетнего максимума, что недавно был выше 3470 пунктов, по сути, идет плоская коррекция, и технически ее глубина ограничена 3400 пунктами, но пока даже и этого не дают. Просто инвестиционный спрос выше спекулятивного предложения акций, а в перспективе II полугодия есть таргет 3650 пунктов, что от текущих еще 6% вверх, и участники рынка не торопятся расставаться с бумагами.
Сильнее рынка вчера были бумаги Ozon (+3%), обновлены максимумы с июля 2021 года, на пике выше 4000 рублей. Но расписки уже перегреты, и после ралли с начала года на +42% риск коррекции уже достаточно высокий.
Слабее рынка оказались акции ФСК-Россети с —1%. У компании большая инвестпрограмма с неявной экономической эффективностью, а дивидендов не будет в ближайшие годы. Курс может быть еще ниже.
Рубль продолжил восстанавливаться. Доллар строго по плану отразился от 94,5 рубля и сегодня утром протестировал 93,5 рубля. Но и это может быть не предел. Жесткая ДКП ЦБ РФ и вероятность сохранения нормативов репатриации выручки экспортеров способны и дальше стабилизировать курс нацвалюты. А ралли на сырьевых рынках на фоне жесткой ближневосточной политики— в общем в плюс для валюты страны-экспортера ресурсов. По-прежнему ожидается возврат доллар в русло полугодового боковика, то есть под 93,5 рубля.
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