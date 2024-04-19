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Bloomberg: финансовый мир осознал, за чей счет США выбираются из кризиса

Bloomberg: финансовый мир осознал, за чей счет США выбираются из кризиса - 19.04.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: финансовый мир осознал, за чей счет США выбираются из кризиса

Влияние растущей экономики США на состояние финансов остальных стран становится все сильнее, и его воспринимают в негативном контексте. Главы финансовых... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T14:34+0300

2024-04-19T14:34+0300

2024-04-19T14:36+0300

экономика

сша

мвф

всемирный банк

кризис

курсы валют

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Влияние растущей экономики США на состояние финансов остальных стран становится все сильнее, и его воспринимают в негативном контексте. Главы финансовых ведомств, собравшиеся в Вашингтоне, советуют Джо Байдену успокоиться, пишет Bloomberg.Еще до момента официального начала заседания МВФ и ВБ, когда их лидеры съезжались в американскую столицу, глава Федрезерва Джером Пауэлл выступил с предупреждением о том, что снижение процентных ставок затягивается. Все ожидали большей мягкости, поэтому началась глобальная распродажа государственных облигаций.Это привело к росту доходности до самых высоких уровней за последние месяцы и оказало давление на ряд валют, включая иену, которая рухнула до самого низкого уровня с 1990 года по отношению к доллару. Власти Японии и Южной Кореи попытались помочь своим валютам, а Индонезия посоветовала государственным фирмам воздержаться от крупных покупок в долларах. Малайзия тоже предупредила о вмешательстве.Собравшиеся в Вашингтоне члены делегаций задаются вопросом, как долго ФРС будет медлить, прежде чем повысить ставки. Экономика США по-прежнему растет вдвое быстрее, чем у остальных стран "большой семерки", и это отчасти тянет вверх глобальный рост.Но это означает и то, что США "слегка перегрелись", констатировала глава МВФ Кристалина Георгиева. Дефицит американского бюджета приближается к 7% ВВП, а долговое бремя выходит на неизведанную территорию. Эти факторы создают “долгосрочные риски для бюджета и финансовой стабильности мировой экономики”, полагают в фонде.Министр финансов США Джанет Йеллен в тот же день выслушала жалобы своих коллег из Южной Кореи и Японии на слабость их обменных курсов, выразив обеспокоенность в совместном заявлении с двумя ведущими союзниками в Азии.Общим для многих финансовых руководителей в Вашингтоне было стремление к независимости политики. Они подчеркнули, что действия регулятора имеют огромные последствия для мировых финансовых рынков. Но расплата может быть неизбежной, считает вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.Возобновление мер промышленной политики, экспортного контроля и других протекционистских шагов также вызывает негативную реакцию со стороны торговых партнеров. “Гонка за субсидиями - это гонка на выживание, и мы не должны идти в этом направлении”, - заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.Вероятно, защита торговли лишь усилится, если в Белый дом вернется Дональд Трамп. Его план по повышению тарифов на импорт из США приведет к созданию глобальной торговой системы, которая обесценит существующие правила и нанесет ущерб всем экономикам.

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сша, мвф, всемирный банк, кризис, курсы валют