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G7 отказалась признавать причастность Украины к теракту в "Крокусе" - 19.04.2024, ПРАЙМ
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G7 отказалась признавать причастность Украины к теракту в "Крокусе"
G7 отказалась признавать причастность Украины к теракту в "Крокусе" - 19.04.2024, ПРАЙМ
G7 отказалась признавать причастность Украины к теракту в "Крокусе"
Главы МИД государств-членов "Большой семерки" отказались признать причастность Киева к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T14:48+0300
2024-04-19T14:48+0300
происшествия
крокус сити холл
g7
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Главы МИД государств-членов "Большой семерки" отказались признать причастность Киева к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что украинский след в деле о данном теракте очевиден, правоохранители прилагают усилия для установления его организаторов. "Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта", — сказано в коммюнике G7 по итогам встречи на итальянском острове Капри. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в "Крокус сити холле" с украинскими националистами. В Следственном комитете РФ РИА Новости сообщили, что следствие получило значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
https://1prime.ru/20240416/terakt-847424348.html
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крокус сити холл, g7
Происшествия, Крокус сити холл, G7
14:48 19.04.2024
 
G7 отказалась признавать причастность Украины к теракту в "Крокусе"

Главы МИД стран G7 отказались признать причастность Киева к теракту в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Главы МИД государств-членов "Большой семерки" отказались признать причастность Киева к теракту в подмосковном "Крокус сити холле".
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что украинский след в деле о данном теракте очевиден, правоохранители прилагают усилия для установления его организаторов.
"Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта", — сказано в коммюнике G7 по итогам встречи на итальянском острове Капри.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в "Крокус сити холле" с украинскими националистами.
В Следственном комитете РФ РИА Новости сообщили, что следствие получило значимые данные о подготовке боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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ПроисшествияКрокус сити холлG7
 
 
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