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Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1012 сантиметров - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1012 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1012 сантиметров - 19.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1012 сантиметров
Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, поднялась за четыре часа на четыре сантиметра, уровень достиг 1012 сантиметров. Об... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:18+0300
2024-04-19T10:18+0300
происшествия
курганская область
наводнение
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, поднялась за четыре часа на четыре сантиметра, уровень достиг 1012 сантиметров. Об этом сообщила администрация. Согласно данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1012 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
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курганская область
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курганская область, наводнение
Происшествия, Курганская область, наводнение
10:18 19.04.2024
 
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1012 сантиметров

Администрация Кургана: уровень воды в реке Тобол вырос на 4 см и достиг 1012 см

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПодтопленные дома в городе Кургане
Подтопленные дома в городе Кургане - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, поднялась за четыре часа на четыре сантиметра, уровень достиг 1012 сантиметров. Об этом сообщила администрация.
Согласно данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1012 сантиметров.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
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