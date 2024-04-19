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Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1012 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1012 сантиметров - 19.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 1012 сантиметров

Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, поднялась за четыре часа на четыре сантиметра, уровень достиг 1012 сантиметров. Об... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T10:18+0300

2024-04-19T10:18+0300

2024-04-19T10:18+0300

происшествия

курганская область

наводнение

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, поднялась за четыре часа на четыре сантиметра, уровень достиг 1012 сантиметров. Об этом сообщила администрация. Согласно данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1012 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).

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курганская область

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курганская область, наводнение