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Лавров: Россия не прекратит боевые действия при переговорах с Украиной

Лавров: Россия не прекратит боевые действия при переговорах с Украиной - 19.04.2024, ПРАЙМ

Лавров: Россия не прекратит боевые действия при переговорах с Украиной

Российская сторона не намерена приостанавливать боевые действия, если переговоры с Украиной будут возобновлены. Об этом в интервью радио Sputnik, "Комсомольской | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T12:51+0300

2024-04-19T12:51+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Российская сторона не намерена приостанавливать боевые действия, если переговоры с Украиной будут возобновлены. Об этом в интервью радио Sputnik, "Комсомольской правде" и изданию "Говорит Москва" сообщил глава МИД России Сергей Лавров."Но, тем не менее, мы сказали, мы готовы (к переговорам - ред.). Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях", - сказал дипломат.По словам Лаврова, необходимо учитывать реалии, которые уже давно изменились. По этой причине процесс не должен останавливаться. В данном случае это касается не только положения войск, но и внесения поправок в Конституцию страны, а также присоединения к России новых субъектов.Министр заключил, что Москва уверена в необходимости продолжения спецоперации на Украине. Кроме того, "разбираться" с Украиной приходится из-за нарастающих угроз в сторону России.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.

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