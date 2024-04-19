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Лавров раскритиковал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже

Лавров раскритиковал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже - 19.04.2024, ПРАЙМ

Лавров раскритиковал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже

Подозреваемые в подготовке терактов на американские военные объекты в Германии были задержаны мгновенно, однако подготовка к атаке "Северных потоков" прошла... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T13:47+0300

2024-04-19T13:47+0300

2024-04-19T13:47+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Подозреваемые в подготовке терактов на американские военные объекты в Германии были задержаны мгновенно, однако подготовка к атаке "Северных потоков" прошла незаметно, заявил министр иностраннных дел Сергей Лавров.Ранее 19 апреля в Берлине подтвердили задержание двух подозреваемых, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Они якобы планировали диверсионные акции, включая взрывы и поджоги стратегических объектов, в том числе американских военных баз в Германии."Где-то там поймали каких-то двух немцев, которые шпионили... Месяцами готовившийся теракт по "Северным потокам", по инфраструктурному проекту, крайне выгодному для Германии, в подготовке которого - теракта, имеется в виду - были задействованы вооруженные силы, морские и военно-воздушные многих стран НАТО, это сейчас уже в открытом доступе, все эти зарисовки, этого никто не замечал", - сказал дипломат.Взрывы на "Северном потоке" произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили возможности саботажа. Россия ранее запросила данные о взрывах, но так и не получила их.

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россия, германия, лавров, новости