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Лавров раскритиковал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже
Лавров раскритиковал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже - 19.04.2024, ПРАЙМ
Лавров раскритиковал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже
Подозреваемые в подготовке терактов на американские военные объекты в Германии были задержаны мгновенно, однако подготовка к атаке "Северных потоков" прошла... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T13:47+0300
2024-04-19T13:47+0300
2024-04-19T13:47+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Подозреваемые в подготовке терактов на американские военные объекты в Германии были задержаны мгновенно, однако подготовка к атаке "Северных потоков" прошла незаметно, заявил министр иностраннных дел Сергей Лавров.Ранее 19 апреля в Берлине подтвердили задержание двух подозреваемых, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Они якобы планировали диверсионные акции, включая взрывы и поджоги стратегических объектов, в том числе американских военных баз в Германии."Где-то там поймали каких-то двух немцев, которые шпионили... Месяцами готовившийся теракт по "Северным потокам", по инфраструктурному проекту, крайне выгодному для Германии, в подготовке которого - теракта, имеется в виду - были задействованы вооруженные силы, морские и военно-воздушные многих стран НАТО, это сейчас уже в открытом доступе, все эти зарисовки, этого никто не замечал", - сказал дипломат.Взрывы на "Северном потоке" произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили возможности саботажа. Россия ранее запросила данные о взрывах, но так и не получила их.
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Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЛАВРОВ, Новости
Лавров раскритиковал арест в Германии двух подозреваемых в шпионаже
Лавров: двух "шпионов" в ФРГ взяли быстро, а подготовку к атаке на "Севпотоки" не видели
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Подозреваемые в подготовке терактов на американские военные объекты в Германии были задержаны мгновенно, однако подготовка к атаке "Северных потоков" прошла незаметно, заявил министр иностраннных дел Сергей Лавров.
Ранее 19 апреля в Берлине подтвердили задержание двух подозреваемых, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Они якобы планировали диверсионные акции, включая взрывы и поджоги стратегических объектов, в том числе американских военных баз в Германии.
"Где-то там поймали каких-то двух немцев, которые шпионили... Месяцами готовившийся теракт по "Северным потокам", по инфраструктурному проекту, крайне выгодному для Германии, в подготовке которого - теракта, имеется в виду - были задействованы вооруженные силы, морские и военно-воздушные многих стран НАТО, это сейчас уже в открытом доступе, все эти зарисовки, этого никто не замечал", - сказал дипломат.
Взрывы на "Северном потоке" произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили возможности саботажа. Россия ранее запросила данные о взрывах, но так и не получила их.
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