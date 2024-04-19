https://1prime.ru/20240419/lekarstva-847522688.html

В Минздраве рассказали о выдаче россиянам бесплатных лекарств

В Минздраве рассказали о выдаче россиянам бесплатных лекарств - 19.04.2024, ПРАЙМ

В Минздраве рассказали о выдаче россиянам бесплатных лекарств

Медицинские препараты каждый год бесплатно получают более 26 миллионов пациентов, следует из отчета итоговой коллегии Минздрава РФ в рамках "Дня национальных... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T12:33+0300

2024-04-19T12:33+0300

2024-04-19T12:34+0300

отечественные лекарства

минздрав рф

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Медицинские препараты каждый год бесплатно получают более 26 миллионов пациентов, следует из отчета итоговой коллегии Минздрава РФ в рамках "Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь" на международной выставке-форуме "Россия". "Бесплатными лекарственными препаратами охвачено свыше 26 миллионов пациентов ежегодно", — сказано в документе. Также отмечается, что за прошлый год зарегистрировано 686 лекарственных препаратов — из них 77% отечественного производства.

https://1prime.ru/20240419/zhizn-847520790.html

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отечественные лекарства, минздрав рф