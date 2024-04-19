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В Минздраве рассказали о выдаче россиянам бесплатных лекарств - 19.04.2024, ПРАЙМ
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В Минздраве рассказали о выдаче россиянам бесплатных лекарств
В Минздраве рассказали о выдаче россиянам бесплатных лекарств - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Минздраве рассказали о выдаче россиянам бесплатных лекарств
Медицинские препараты каждый год бесплатно получают более 26 миллионов пациентов, следует из отчета итоговой коллегии Минздрава РФ в рамках "Дня национальных... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T12:33+0300
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отечественные лекарства
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Медицинские препараты каждый год бесплатно получают более 26 миллионов пациентов, следует из отчета итоговой коллегии Минздрава РФ в рамках "Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь" на международной выставке-форуме "Россия". "Бесплатными лекарственными препаратами охвачено свыше 26 миллионов пациентов ежегодно", — сказано в документе. Также отмечается, что за прошлый год зарегистрировано 686 лекарственных препаратов — из них 77% отечественного производства.
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отечественные лекарства, минздрав рф
отечественные лекарства, Минздрав РФ
12:33 19.04.2024 (обновлено: 12:34 19.04.2024)
 
В Минздраве рассказали о выдаче россиянам бесплатных лекарств

Минздрав: бесплатные лекарства ежегодно получают более 26 млн пациентов

© РИА Новости . Максим БогодвидТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Медицинские препараты каждый год бесплатно получают более 26 миллионов пациентов, следует из отчета итоговой коллегии Минздрава РФ в рамках "Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь" на международной выставке-форуме "Россия".
"Бесплатными лекарственными препаратами охвачено свыше 26 миллионов пациентов ежегодно", — сказано в документе.
Также отмечается, что за прошлый год зарегистрировано 686 лекарственных препаратов — из них 77% отечественного производства.
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отечественные лекарстваМинздрав РФ
 
 
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