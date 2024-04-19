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Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского - 19.04.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского
Информация о подготовке покушения Владимира Зеленского в Польше может являться первым доказательством, что на Западе решили его ликвидировать. Об этом написал в | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:46+0300
2024-04-19T09:46+0300
2024-04-19T09:46+0300
политика
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Информация о подготовке покушения Владимира Зеленского в Польше может являться первым доказательством, что на Западе решили его ликвидировать. Об этом написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" . Ранее гражданину Польши предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в том числе, собирать данные для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщила ранее Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения".
https://1prime.ru/20240414/medvedev-847371844.html
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дмитрий медведев, владимир зеленский
Политика, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского
Медведев предположил, что на Западе приняли решение о ликвидации Зеленского
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Информация о подготовке покушения Владимира Зеленского в Польше может являться первым доказательством, что на Западе решили его ликвидировать. Об этом написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" .
Ранее гражданину Польши предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в том числе, собирать данные для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщила ранее Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения".
Медведев сравнил подходы США к ситуации на Ближнем Востоке и на Украине