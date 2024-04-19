https://1prime.ru/20240419/likvidatsiya-847515371.html

Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского

Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского - 19.04.2024, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского

Информация о подготовке покушения Владимира Зеленского в Польше может являться первым доказательством, что на Западе решили его ликвидировать. Об этом написал в | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T09:46+0300

2024-04-19T09:46+0300

2024-04-19T09:46+0300

политика

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Информация о подготовке покушения Владимира Зеленского в Польше может являться первым доказательством, что на Западе решили его ликвидировать. Об этом написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" . Ранее гражданину Польши предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в том числе, собирать данные для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщила ранее Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения".

https://1prime.ru/20240414/medvedev-847371844.html

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дмитрий медведев, владимир зеленский