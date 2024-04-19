Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240419/likvidatsiya-847515371.html
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского - 19.04.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского
Информация о подготовке покушения Владимира Зеленского в Польше может являться первым доказательством, что на Западе решили его ликвидировать. Об этом написал в | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T09:46+0300
2024-04-19T09:46+0300
политика
дмитрий медведев
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_efc2712a7b20d3d60d9cee0b0619038d.jpg
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Информация о подготовке покушения Владимира Зеленского в Польше может являться первым доказательством, что на Западе решили его ликвидировать. Об этом написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" . Ранее гражданину Польши предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в том числе, собирать данные для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщила ранее Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения".
https://1prime.ru/20240414/medvedev-847371844.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5931260091f4d3db00235941228c0c84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий медведев, владимир зеленский
Политика, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
09:46 19.04.2024
 
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского

Медведев предположил, что на Западе приняли решение о ликвидации Зеленского

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Информация о подготовке покушения Владимира Зеленского в Польше может являться первым доказательством, что на Западе решили его ликвидировать. Об этом написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" .
Ранее гражданину Польши предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой, в том числе, собирать данные для целей "покушения на Владимира Зеленского", сообщила ранее Национальная прокуратура Польши, при этом не предъявив доказательств того, что сбор информации нужен был именно для "покушения".
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
Медведев сравнил подходы США к ситуации на Ближнем Востоке и на Украине
14 апреля, 12:08
 
ПолитикаДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала