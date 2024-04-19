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В Литве начались учения с участием военных и техники США

В Литве начались учения с участием военных и техники США - 19.04.2024, ПРАЙМ

В Литве начались учения с участием военных и техники США

В Литве начались учения по передислокации под руководством вооруженных сил Соединенных Штатов, заявило командование литовской армии. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T10:51+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В Литве начались учения по передислокации под руководством вооруженных сил Соединенных Штатов, заявило командование литовской армии."Учения "Удар меча" пройдут в Литве с 19 по 24 апреля, их осуществляют вооруженные силы США в центральной и восточной Европе с целью продемонстрировать способность быстро перебрасывать части сухопутных войск в другой регион, усиливать существующие подразделения сухопутных войск и достигать эффекта сдерживания", — сказано в сообщении.Участие в учениях примут около 600 американских военнослужащих и 120 единиц колесной техники, которые были переброшены из Польши. Кроме того, с 23 апреля по конец мая в Литве пройдут учения немецкой армии, в ходе которых более трех тысяч немецких военнослужащих и 200 единиц военной техники будут переброшены на литовские полигоны, отмечается в сообщении. В командовании заключили, что целью этих учений является передислокация двух дивизий из Центральной Европы в Восточную Европу. Германия также планирует разместить в Литве тяжелую бригаду с необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.

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