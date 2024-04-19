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Маск: американской помощью ударили по "деньгам" Вашингтона в Иране - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Маск: американской помощью ударили по "деньгам" Вашингтона в Иране
Маск: американской помощью ударили по "деньгам" Вашингтона в Иране - 19.04.2024, ПРАЙМ
Маск: американской помощью ударили по "деньгам" Вашингтона в Иране
Американская помощь Израилю была использована для удара по "деньгам" Вашингтона в Иране. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T12:17+0300
2024-04-19T12:22+0300
политика
иран
израиль
илон маск
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Американская помощь Израилю была использована для удара по "деньгам" Вашингтона в Иране. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск. На своей странице в соцсети Х Маск отреагировал на сообщение, что израильские ВВС возможно нанесли удар по восьмой авиабазе ВВС Ирана, где размещены истребители F-14 американского производства. "Доллары наших налогоплательщиков каким-то образом взрывают доллары наших налогоплательщиков", — написал Маск. Ранее стало известно, что подготовленный в палате представителей США законопроект предусматривает выделение из бюджета страны 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Американские СМИ ранее сообщили, что в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на иранской территории. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB проинформировало, что в некоторых провинциях страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.Удар произошел почти через неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
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иран, израиль, илон маск
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Илон Маск
12:17 19.04.2024 (обновлено: 12:22 19.04.2024)
 
Маск: американской помощью ударили по "деньгам" Вашингтона в Иране

Маск: помощь Вашингтона Израилю использовали для удара по "деньгам" США в Иране

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Американская помощь Израилю была использована для удара по "деньгам" Вашингтона в Иране. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск.
На своей странице в соцсети Х Маск отреагировал на сообщение, что израильские ВВС возможно нанесли удар по восьмой авиабазе ВВС Ирана, где размещены истребители F-14 американского производства. "Доллары наших налогоплательщиков каким-то образом взрывают доллары наших налогоплательщиков", — написал Маск.
Ранее стало известно, что подготовленный в палате представителей США законопроект предусматривает выделение из бюджета страны 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
Американские СМИ ранее сообщили, что в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на иранской территории. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB проинформировало, что в некоторых провинциях страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Удар произошел почти через неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
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