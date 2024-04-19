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МФО могут снизить уровень одобрения заявок на займы, считает эксперт
МФО могут снизить уровень одобрения заявок на займы, считает эксперт - 19.04.2024, ПРАЙМ
МФО могут снизить уровень одобрения заявок на займы, считает эксперт
Микрофинансовые организации (МФО) в России на фоне ужесточения регулирования по итогу первого полугодия могут снизить уровень одобрения заявок на займы, сообщил | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T11:24+0300
2024-04-19T11:24+0300
2024-04-19T11:24+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) в России на фоне ужесточения регулирования по итогу первого полугодия могут снизить уровень одобрения заявок на займы, сообщил РИА Новости генеральный директор МФК "Саммит" ("ДоброЗайм") Алексей Имховик. "По рынку в целом в связи с ужесточением регулирования по итогу первого полугодия 2024 года ожидаем снижение конверсии по одобрению на 2-3% в абсолюте (с конца 2023 года). Более закредитованным заемщикам станет еще сложнее получить заемные средства", - сказал он. Основной целью на ближайшую перспективу видится сохранение доли одобрения на уровне 2023 года за счет использования современных технологических решений, например нейросетей, добавил он. По данным большинства участников рынка, доля одобрений держится насколько месяцев подряд на одном и том же уровне и в сегменте PDL (Pay Day Loans, займы до зарплаты) составляет около 19% среди первичных клиентов, сообщили агентству в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". По повторным клиентам уровень одобрения сейчас составляет 84% против 93% годом ранее. Такое "распределение" одобрений и отказов вызвано изменениями в регулировании и прежде всего введением макропруденциальных лимитов, пояснили в СРО. В прошлом году Банк России ужесточил условия выдачи необеспеченных кредитов и займов гражданам с высокой кредитной нагрузкой.
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мфо, микрозаймы
Экономика, МФО, микрозаймы
МФО могут снизить уровень одобрения заявок на займы, считает эксперт
Эксперт Имховик: МФО могут снизить уровень одобрения заявок на займы
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) в России на фоне ужесточения регулирования по итогу первого полугодия могут снизить уровень одобрения заявок на займы, сообщил РИА Новости генеральный директор МФК "Саммит" ("ДоброЗайм") Алексей Имховик.
"По рынку в целом в связи с ужесточением регулирования по итогу первого полугодия 2024 года ожидаем снижение конверсии по одобрению на 2-3% в абсолюте (с конца 2023 года). Более закредитованным заемщикам станет еще сложнее получить заемные средства", - сказал он.
Основной целью на ближайшую перспективу видится сохранение доли одобрения на уровне 2023 года за счет использования современных технологических решений, например нейросетей, добавил он.
По данным большинства участников рынка, доля одобрений держится насколько месяцев подряд на одном и том же уровне и в сегменте PDL (Pay Day Loans, займы до зарплаты) составляет около 19% среди первичных клиентов, сообщили агентству в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР".
По повторным клиентам уровень одобрения сейчас составляет 84% против 93% годом ранее. Такое "распределение" одобрений и отказов вызвано изменениями в регулировании и прежде всего введением макропруденциальных лимитов, пояснили в СРО.
В прошлом году Банк России ужесточил условия выдачи необеспеченных кредитов и займов гражданам с высокой кредитной нагрузкой.
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