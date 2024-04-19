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Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизацию, пишет местное издание "Страна" со ссылкой на депутатов Рады. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T18:45+0300
2024-04-19T18:45+0300
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спецоперация на украине
мобилизация на украине
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизацию, пишет местное издание "Страна" со ссылкой на депутатов Рады.Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Сроки демобилизации в документе не прописаны. "Украинские военные настаивают на ужесточении ответственности для нарушителей воинского учета, в сравнении с той, которая предусмотрена принятым в первом чтении законопроектом", — указывается в публикации. Согласно ранее принятому закону, украинцы за нарушение воинского учета вынуждены платить штраф в размере до 22,5 тысяч гривен или 565 долларов.Источники издания сообщили, что военные считают штраф бесполезным в силу небольшого размера. По мнению военнослужащих, штраф должен составлять до 59,5 тысячи гривен, или почти до полутора тысяч долларов.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, мобилизация на Украине
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ
"Страна": украинские военные настаивают на дальнейшем ужесточении мобилизации
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизацию, пишет местное издание "Страна" со ссылкой на депутатов Рады.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Сроки демобилизации в документе не прописаны.
"Украинские военные настаивают на ужесточении ответственности для нарушителей воинского учета, в сравнении с той, которая предусмотрена принятым в первом чтении законопроектом", — указывается в публикации.
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Согласно ранее принятому закону, украинцы за нарушение воинского учета вынуждены платить штраф в размере до 22,5 тысяч гривен или 565 долларов.
Источники издания сообщили, что военные считают штраф бесполезным в силу небольшого размера. По мнению военнослужащих, штраф должен составлять до 59,5 тысячи гривен, или почти до полутора тысяч долларов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.