Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240419/mobilizatsiya-847536141.html
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизацию, пишет местное издание "Страна" со ссылкой на депутатов Рады. | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T18:45+0300
2024-04-19T18:45+0300
спецоперация на украине
мобилизация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизацию, пишет местное издание "Страна" со ссылкой на депутатов Рады.Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Сроки демобилизации в документе не прописаны. "Украинские военные настаивают на ужесточении ответственности для нарушителей воинского учета, в сравнении с той, которая предусмотрена принятым в первом чтении законопроектом", — указывается в публикации. Согласно ранее принятому закону, украинцы за нарушение воинского учета вынуждены платить штраф в размере до 22,5 тысяч гривен или 565 долларов.Источники издания сообщили, что военные считают штраф бесполезным в силу небольшого размера. По мнению военнослужащих, штраф должен составлять до 59,5 тысячи гривен, или почти до полутора тысяч долларов.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://1prime.ru/20240419/peregovory-847528824.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, мобилизация на Украине
18:45 19.04.2024
 
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ

"Страна": украинские военные настаивают на дальнейшем ужесточении мобилизации

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизацию, пишет местное издание "Страна" со ссылкой на депутатов Рады.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Сроки демобилизации в документе не прописаны.
"Украинские военные настаивают на ужесточении ответственности для нарушителей воинского учета, в сравнении с той, которая предусмотрена принятым в первом чтении законопроектом", — указывается в публикации.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
"Недееспособны". Политолог о возможности переговоров с Киевом
15:42
Согласно ранее принятому закону, украинцы за нарушение воинского учета вынуждены платить штраф в размере до 22,5 тысяч гривен или 565 долларов.
Источники издания сообщили, что военные считают штраф бесполезным в силу небольшого размера. По мнению военнослужащих, штраф должен составлять до 59,5 тысячи гривен, или почти до полутора тысяч долларов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
 
Спецоперация на Украинемобилизация на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала