https://1prime.ru/20240419/mobilizatsiya-847536141.html

Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ

Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ

Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ

Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизацию, пишет местное издание "Страна" со ссылкой на депутатов Рады. | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T18:45+0300

2024-04-19T18:45+0300

2024-04-19T18:45+0300

спецоперация на украине

мобилизация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизацию, пишет местное издание "Страна" со ссылкой на депутатов Рады.Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Согласно документу, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Сроки демобилизации в документе не прописаны. "Украинские военные настаивают на ужесточении ответственности для нарушителей воинского учета, в сравнении с той, которая предусмотрена принятым в первом чтении законопроектом", — указывается в публикации. Согласно ранее принятому закону, украинцы за нарушение воинского учета вынуждены платить штраф в размере до 22,5 тысяч гривен или 565 долларов.Источники издания сообщили, что военные считают штраф бесполезным в силу небольшого размера. По мнению военнослужащих, штраф должен составлять до 59,5 тысячи гривен, или почти до полутора тысяч долларов.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://1prime.ru/20240419/peregovory-847528824.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мобилизация на украине