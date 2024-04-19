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МВФ: экономика России доказала свою устойчивость в условиях санкций

МВФ: экономика России доказала свою устойчивость в условиях санкций - 19.04.2024, ПРАЙМ

МВФ: экономика России доказала свою устойчивость в условиях санкций

Экономика России доказала свою устойчивость в условиях масштабных западных санкций и превысила ожидания, говорится в документе Международного валютного фонда... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T17:02+0300

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ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Экономика России доказала свою устойчивость в условиях масштабных западных санкций и превысила ожидания, говорится в документе Международного валютного фонда (МВФ). "За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость", - указано в отчете МВФ по состоянию европейского региона. Как отмечается в докладе, вслед за "относительно мягким сокращением" в 2022 году, экономика РФ "превысила ожидания" по итогам 2023 года. Фонд подчеркивает, что вопреки санкциям объемы экспорта нефти РФ остаются "очень устойчивыми", на нее сохраняется низкий дисконт по сравнению с периодом начала украинского конфликта, а введенные санкции привели к "переоснащению" экономики заодно с инвестициями в новые производственные мощности и рекордно низкому уровню безработицы с одновременным ростом доходов. Международный валютный фонд ранее улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем (против 2,6% и 1,1% в январском прогнозе). За 2023 год рост российского ВВП, по оценкам фонда, составил 3,6%, что совпадает с оценкой Росстата. Ранее в апреле первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил журналистам, что текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его. При этом директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов заявлял, что "озвученная МВФ новая оценка ВВП России в 2025 году представляется излишне пессимистичной" и "для России важно сохранить устойчивые темпы экономического роста, для обеспечения которых правительство уже реализует широкий набор мер".

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