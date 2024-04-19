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МВФК вынес конфликт на Украине за рамки своих обсуждений - 19.04.2024, ПРАЙМ
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МВФК вынес конфликт на Украине за рамки своих обсуждений
МВФК вынес конфликт на Украине за рамки своих обсуждений - 19.04.2024, ПРАЙМ
МВФК вынес конфликт на Украине за рамки своих обсуждений
Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) под новым председательством Саудовской Аравии вынес вопрос конфликта на Украине за рамки своих обсуждений,... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T19:17+0300
2024-04-19T19:17+0300
украина
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ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) под новым председательством Саудовской Аравии вынес вопрос конфликта на Украине за рамки своих обсуждений, говорится в заявлении по итогам заседания комитета. В документе подчеркивается, что члены МВФК "обсудили глобальные макроэкономические и финансовые последствия текущих войн и конфликтов", включая конфликт на Украине, а также кризис в секторе Газа и перебои в судоходстве в Красном море. При этом они признали, что комитет "не является форумом для решения геополитических вопросов и проблем безопасности, и эти вопросы будут обсуждаться на других форумах". МВФК представляет рекомендации Совету управляющих МВФ по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, включая меры в ответ на происходящие события, которые могут нарушить работу этой системы. Комитет является одним из ключевых средств обеспечения стратегического направления в работе и политике фонда. В МВФК входят представители 24 государств, включая Россию, США, Великобританию. Новым председателем комитета является Саудовская Аравия, сменившая в этой роли Испанию. Заседание МВФК прошло под руководством министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Джадаана.
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УКРАИНА
19:17 19.04.2024
 
МВФК вынес конфликт на Украине за рамки своих обсуждений

Валютно-финансовый комитет МВФ вынес конфликт на Украине за рамки обсуждений

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) под новым председательством Саудовской Аравии вынес вопрос конфликта на Украине за рамки своих обсуждений, говорится в заявлении по итогам заседания комитета.
В документе подчеркивается, что члены МВФК "обсудили глобальные макроэкономические и финансовые последствия текущих войн и конфликтов", включая конфликт на Украине, а также кризис в секторе Газа и перебои в судоходстве в Красном море. При этом они признали, что комитет "не является форумом для решения геополитических вопросов и проблем безопасности, и эти вопросы будут обсуждаться на других форумах".
МВФК представляет рекомендации Совету управляющих МВФ по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, включая меры в ответ на происходящие события, которые могут нарушить работу этой системы. Комитет является одним из ключевых средств обеспечения стратегического направления в работе и политике фонда.
В МВФК входят представители 24 государств, включая Россию, США, Великобританию. Новым председателем комитета является Саудовская Аравия, сменившая в этой роли Испанию. Заседание МВФК прошло под руководством министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Джадаана.
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