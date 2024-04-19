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"Транснефть" усилит надежность транспортировки дополнительных объемов - 19.04.2024, ПРАЙМ
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"Транснефть" усилит надежность транспортировки дополнительных объемов
"Транснефть" усилит надежность транспортировки дополнительных объемов - 19.04.2024, ПРАЙМ
"Транснефть" усилит надежность транспортировки дополнительных объемов
"Транснефть" в условиях диверсификации экспорта к 2028 году обеспечит бесперебойную транспортировку нефти, в том числе дополнительных объемов в направлении... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T18:02+0300
2024-04-19T18:02+0300
энергетика
транснефть
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Транснефть" в условиях диверсификации экспорта к 2028 году обеспечит бесперебойную транспортировку нефти, в том числе дополнительных объемов в направлении дальневосточного порта Козьмино, при нештатных ситуациях, говорится в отчете компании. "Обеспечение бесперебойной транспортировки нефти, в том числе дополнительных объемов в направлении порта Козьмино, в случае наступления нештатных ситуаций (аварийные события, штормы) в условиях необходимости диверсификации экспортных потоков нефти (завершение проекта - 2028)", - следует из планов по реализации инвестиционных проектов компании. Кроме того, согласно отчету, в 2026 году компания планирует завершить проект по увеличению емкости резервуарных парков, чтобы сохранить качественные показатели нефти в системе магистральных нефтепроводов. "Транснефть" к этому периоду также обеспечит стабильность экспортных поставок за счет возможной диверсификации грузопотоков и перенаправления нефти между портами. В конце 2023 года глава компании Николай Токарев заявлял, что "Транснефть" может расширить мощность порта Приморск на Балтике - до 57 миллионов тонн - раньше намеченного срока, уже в 2024 году. Что касается порта Новороссийск в Черном море, то там также идет расширение инфраструктуры. Токарев считает, что рост отгрузок нефти через Новороссийск до 52 миллионов тонн в 2025 году абсолютно реален. "Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море).
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транснефть
Энергетика, Транснефть
18:02 19.04.2024
 
"Транснефть" усилит надежность транспортировки дополнительных объемов

"Транснефть" к 2028 году усилит надежность транспортировки допобъемов в Козьмино

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПерекачивающая станция компании "Транснефть"
Перекачивающая станция компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Транснефть" в условиях диверсификации экспорта к 2028 году обеспечит бесперебойную транспортировку нефти, в том числе дополнительных объемов в направлении дальневосточного порта Козьмино, при нештатных ситуациях, говорится в отчете компании.
"Обеспечение бесперебойной транспортировки нефти, в том числе дополнительных объемов в направлении порта Козьмино, в случае наступления нештатных ситуаций (аварийные события, штормы) в условиях необходимости диверсификации экспортных потоков нефти (завершение проекта - 2028)", - следует из планов по реализации инвестиционных проектов компании.
Кроме того, согласно отчету, в 2026 году компания планирует завершить проект по увеличению емкости резервуарных парков, чтобы сохранить качественные показатели нефти в системе магистральных нефтепроводов. "Транснефть" к этому периоду также обеспечит стабильность экспортных поставок за счет возможной диверсификации грузопотоков и перенаправления нефти между портами.
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16:15
В конце 2023 года глава компании Николай Токарев заявлял, что "Транснефть" может расширить мощность порта Приморск на Балтике - до 57 миллионов тонн - раньше намеченного срока, уже в 2024 году. Что касается порта Новороссийск в Черном море, то там также идет расширение инфраструктуры. Токарев считает, что рост отгрузок нефти через Новороссийск до 52 миллионов тонн в 2025 году абсолютно реален.
"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море).
 
ЭнергетикаТранснефть
 
 
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