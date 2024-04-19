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Без любви и надежды: на рынках нервозность

Без любви и надежды: на рынках нервозность - 19.04.2024, ПРАЙМ

Без любви и надежды: на рынках нервозность

Вчера, 18 апреля, российский рубль продемонстрировал уверенный рост по отношению к доллару США, евро и китайскому юаню по итогам дневных торгов. Курс доллара... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T08:36+0300

2024-04-19T08:36+0300

2024-04-19T08:36+0300

экономика

мнения аналитиков

российский рынок акций

?1713504996

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Вчера, 18 апреля, российский рубль продемонстрировал уверенный рост по отношению к доллару США, евро и китайскому юаню по итогам дневных торгов. Курс доллара снизился на 0,52% до 93,78 рубля, евро подешевел на 0,44% до 99,96 рубля, а юань просел на 0,2% до 12,95 рубля.Отечественная валюта перешла в наступление сразу с открытия основной торговой сессии и продолжала укрепляться вплоть до закрытия вечерней сессии. Поддержку рублю оказывало восстановление нефтяных цен, а также приближающиеся крупные налоговые выплаты в России 28 апреля и ожидаемое заседание Банка России по ключевой ставке 26 апреля.Свежая статистика Росстата показала некоторое замедление инфляции в России во второй декаде апреля до 0,12% после 0,16% неделей ранее. Однако в годовом выражении по состоянию на 15 апреля инфляция ускорилась до 7,82-7,83% в зависимости от методики расчета. Это выше мартовского уровня, но соответствует прогнозам российских ведомств по инфляции на 2023 год.На глобальных рынках у инвесторов наблюдалось небольшое повышение аппетита к риску, хотя динамика была сдержанной из-за сохраняющейся геополитической напряженности и расхождения в ожиданиях относительно дальнейших шагов по ставкам Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка.Нефтяные цены по итогам дня 18 апреля снизились под давлением ожиданий, что американский центробанк отложит снижение процентных ставок как минимум до сентября. Стоимость эталонного сорта Brent упала на 0,6% до $86,86 за баррель. Ястребиный настрой ФРС прослеживается в недавних высказываниях ряда ее представителей (Рафаэль Бостик, Джон Уильямс, Лоретта Местер).Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке поддерживает нефтяные котировки, тогда как ужесточение денежно-кредитной политики ФРС может ограничивать их рост. Кроме того, давление на рынок нефти оказало решение Вашингтона возобновить санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы после истечения 18 апреля генеральной лицензии, разрешавшей сделки с венесуэльскими компаниями.Однако в пятницу нефтяные цены приостановили снижение и резко подскочили. Стоимость Brent взлетела на 4,5% до $90,71 за баррель за два часа на фоне сообщений о ракетном ударе Израиля по иранскому объекту в ответ на предыдущую атаку с иранской стороны. Сообщалось о взрывах вблизи аэропорта города Исфахан, где расположены важные военные и ядерные объекты Ирана.Впоследствии иранские власти заявили, что никакого авиаудара не было, а была лишь неудачная попытка запуска беспилотников, которые были сбиты. Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, провоцируя нервозность на всех рынках.После пугающих новостей индекс доллара вырос до 106,34 пункта, котировки Brent подскочили к $90,71, в то время как американские фондовые фьючерсы и криптовалюты резко просели. По состоянию на 7:28 мск стоимость барреля Brent составляла $89,1. Технический анализ указывает на преимущество покупателей, поэтому при сохранении геополитических рисков можно ожидать дальнейшего повышения цен до $91,6 за баррель. Однако укрепление доллара пока не позволяет ценам добраться до $97.После заявлений Ирана о ложной тревоге рисковые активы стали восстанавливать утраченные позиции. На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю снижался до 93,5 рубля. К 8:15 мск стоимость американской валюты составляла 93,90 рубля. Коррекция от 94,54 до 93,50 рубля составляет около 1%, хотя среднее значение коррекций составляет 2-2,5%. Для дальнейшего ослабления спроса на доллар его курсу необходимо закрепиться ниже 93 рублей. Техническая картина пока благоприятствует покупателям доллара против рубля. Не исключено, что пара доллар/рубль продолжит торговаться в диапазоне вплоть до оглашения решения российского ЦБ по ключевой ставке.Индекс Мосбиржи вырос на 0,05%, до 3455,82 пункта, индекс РТС — на 0,55%, до 1160,60 пункта. Покупатели смогли удержать уровень 3435 пунктов, хотя были риски уйти ниже на фоне укрепления рубля. На сегодня сформировался торговый диапазон 3435 - 3480 пунктов. Полагаю, что индекс Мосбиржи останется в нем сегодня в ожидании новой порции новостей.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/82837/58/828375808_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_a4d88b31813e28d55792658bf809d60f.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/82837/58/828375808_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_a4d88b31813e28d55792658bf809d60f.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций