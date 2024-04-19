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МВФ стоит снова стать политически нейтральным, заявил Силуанов

МВФ стоит снова стать политически нейтральным, заявил Силуанов - 19.04.2024, ПРАЙМ

МВФ стоит снова стать политически нейтральным, заявил Силуанов

Международный валютный фонд (МВФ) на фоне растущей геоэкономической фрагментации должен стремиться к восстановлению политической нейтральности, РФ призывает не... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T20:34+0300

2024-04-19T20:34+0300

2024-04-19T20:34+0300

мвф

антон силуанов

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) на фоне растущей геоэкономической фрагментации должен стремиться к восстановлению политической нейтральности, РФ призывает не придерживаться политизированного подхода в своих оценках, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава Минфина принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), в качестве управляющего от России в МВФ. Собрание традиционно проходит в рамках Весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне в гибридном формате. "Мы осознаем необходимость МВФ адаптироваться к меняющемуся экономическому ландшафту и обеспечивать учет интересов своих стран-членов. Мы в целом поддерживаем основные приоритеты работы МВФ на ближайшее будущее, представленные в глобальной повестке дня директора-распорядителя, и призываем фонд придерживаться не политизированного подхода в своих оценках. Предстоит провести значительное количество сложных и всесторонних обзоров политик и правил фонда", - цитирует Силуанова пресс-служба. "Важно чтобы предлагаемые изменения в политиках фонда были сделаны в интересах большинства, а не узкой группы его стран-членов. В условиях нарастающей геоэкономической фрагментации МВФ должен стремиться к восстановлению политической нейтральности, что будет способствовать сохранению его текущей ключевой роли в международной финансовой системе", - указал Силуанов. Как отметил министр, легитимность и центральная роль МВФ в Глобальной сети финансовой безопасности (GFSN) зависят не только от наличия адекватных ресурсов, но и от соблюдения принципа справедливого представительства стран в его руководящих органах. По его словам, квота и количество голосов стран-членов должны равно отражать их текущий вес и роль в мировой экономике. "К сожалению, эту задачу не удалось решить в рамках 16-го пересмотра квот. В этой связи после завершения в середине ноября 2024 года процедур одобрения 16-го пересмотра квот, надо без промедления браться за работу по подготовке 17-го пересмотра квот, в рамках которого необходимо исправить накопленную недопредставленность стран с формирующимися рынками", - сказал Силуанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф, антон силуанов