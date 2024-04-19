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США заключат сделки по оружию для Израиля на миллиард долларов, пишут СМИ

США заключат сделки по оружию для Израиля на миллиард долларов, пишут СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ

США заключат сделки по оружию для Израиля на миллиард долларов, пишут СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена собирается заключить новые сделки по отправке оружия Израилю на сумму, превышающую один миллиард... | 19.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-19T13:00+0300

2024-04-19T13:00+0300

2024-04-19T13:25+0300

вооружения

израиль

сша

вооружение

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена собирается заключить новые сделки по отправке оружия Израилю на сумму, превышающую один миллиард долларов, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Администрация Байдена рассматривает новые сделки по оружию для Израиля на сумму более одного миллиарда долларов, включая боеприпасы для танков, военную технику и минометные снаряды", — заявили собеседники газеты. По их словам, сделки предусматривают передачу танковых боеприпасов калибра 120 миллиметров на сумму 700 миллионов долларов, военных автомобилей на 500 миллионов долларов и минометных снарядов калибра 120 миллиметров на сумму менее 100 миллионов долларов. Кроме того, сделки требует одобрения конгресса США, что может занять несколько месяцев, а может и целые годы, отметили в газете.Отмечается, что если запланированные сделки в итоге будет одобрена, то они будут "одними из крупнейших поставок" Израилю с начала военных действий в секторе Газа 7 октября. Ранее Палата представителей конгресса уже предложила выделить 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

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израиль, сша, вооружение