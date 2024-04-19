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Иран не планирует немедленный ответ на атаку, сообщили СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ
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Иран не планирует немедленный ответ на атаку, сообщили СМИ
Иран не планирует немедленный ответ на атаку, сообщили СМИ - 19.04.2024, ПРАЙМ
Иран не планирует немедленный ответ на атаку, сообщили СМИ
Тегеран не намерен наносить немедленный ответный удар после атаки в пятницу, сейчас не ясно, кто именно стоит за ней. Об этом сообщило агентство Reuters со... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T10:04+0300
2024-04-19T10:09+0300
политика
иран
израиль
удар
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Тегеран не намерен наносить немедленный ответный удар после атаки в пятницу, сейчас не ясно, кто именно стоит за ней. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. "Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом", — процитировал Reuters слова чиновника. Источник также рассказал агентству, что Иран не подвергался "внешней" атаке, обсуждения властей склоняются к тому, что речь идет о "проникновении" на территорию страны."Источник внешней атаки (Ирана — ред.) не подтверждается. Мы не подверглись внешней атаке, обсуждения больше склоняются к проникновению, чем к атаке", — пояснил он.Американские СМИ ранее сообщили, что в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на иранской территории. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB проинформировало, что в некоторых провинциях страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.Удар произошел почти через неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
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иран, израиль, удар
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, удар
10:04 19.04.2024 (обновлено: 10:09 19.04.2024)
 
Иран не планирует немедленный ответ на атаку, сообщили СМИ

Reuters: Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки в пятницу

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© AFP / STR
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Тегеран не намерен наносить немедленный ответный удар после атаки в пятницу, сейчас не ясно, кто именно стоит за ней. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
"Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом", — процитировал Reuters слова чиновника.
Источник также рассказал агентству, что Иран не подвергался "внешней" атаке, обсуждения властей склоняются к тому, что речь идет о "проникновении" на территорию страны.
"Источник внешней атаки (Ирана — ред.) не подтверждается. Мы не подверглись внешней атаке, обсуждения больше склоняются к проникновению, чем к атаке", — пояснил он.
Американские СМИ ранее сообщили, что в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на иранской территории. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB проинформировало, что в некоторых провинциях страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Удар произошел почти через неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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