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В Евросоюзе ответили на призыв Трампа пошевелиться - 19.04.2024, ПРАЙМ
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В Евросоюзе ответили на призыв Трампа пошевелиться
В Евросоюзе ответили на призыв Трампа пошевелиться - 19.04.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе ответили на призыв Трампа пошевелиться
Глава Евросовета Шарль Мишель ответил на заявление бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее обвинил ЕС в недостаточном финансировании Киева... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T15:47+0300
2024-04-19T15:51+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель ответил на заявление бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее обвинил ЕС в недостаточном финансировании Киева. Еврочиновник заявил, что ЕС уже направил Киеву 150 миллиардов долларов. "Обмен любезностями" между Мишелем и экс-президентом США произошел в соцсетях. Трамп в соцсети Truth Social обвинил ЕС в том, что он пока даже не приблизился к тому объему помощи Украине, который оказывается Америкой, и призвал европейцев "шевелиться". "Давайте обратимся к фактам. Цифры говорят сами за себя. ЕС вложил в Украину 143 миллиарда евро (150 миллиардов долларов)", — указал Мишель в соцсети X и призвал Трампа "не бояться". Однако он не пояснил, откуда взял такие цифры, и не уточнил, о каких конкретно вложениях идет речь. Палата представителей США 17 апреля опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ес, сша, дональд трамп
Политика, ЕС, США, Дональд Трамп
15:47 19.04.2024 (обновлено: 15:51 19.04.2024)
 
В Евросоюзе ответили на призыв Трампа пошевелиться

Мишель в ответ на призыв Трампа к ЕС пошевелиться отчитался о помощи Киеву

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель ответил на заявление бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее обвинил ЕС в недостаточном финансировании Киева. Еврочиновник заявил, что ЕС уже направил Киеву 150 миллиардов долларов.
"Обмен любезностями" между Мишелем и экс-президентом США произошел в соцсетях. Трамп в соцсети Truth Social обвинил ЕС в том, что он пока даже не приблизился к тому объему помощи Украине, который оказывается Америкой, и призвал европейцев "шевелиться".
"Давайте обратимся к фактам. Цифры говорят сами за себя. ЕС вложил в Украину 143 миллиарда евро (150 миллиардов долларов)", — указал Мишель в соцсети X и призвал Трампа "не бояться". Однако он не пояснил, откуда взял такие цифры, и не уточнил, о каких конкретно вложениях идет речь.
Палата представителей США 17 апреля опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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