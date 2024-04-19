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Глава Минфина Парагвая объяснил, почему страна не сможет вступить в БРИКС - 19.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава Минфина Парагвая объяснил, почему страна не сможет вступить в БРИКС
Глава Минфина Парагвая объяснил, почему страна не сможет вступить в БРИКС - 19.04.2024, ПРАЙМ
Глава Минфина Парагвая объяснил, почему страна не сможет вступить в БРИКС
Парагвай не видит возможности вступления в БРИКС из-за отсутствия дипотношений с Китаем, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес... | 19.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-19T08:20+0300
2024-04-19T08:24+0300
экономика
брикс
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ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Парагвай не видит возможности вступления в БРИКС из-за отсутствия дипотношений с Китаем, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос. "Мы не думаем, что Парагваю будет возможно вступить в группу. У Парагвая есть дипломатические отношения с Тайванем. Так что я не вижу, что Китай откроет двери в БРИКС, у нас нет с ними дипломатических отношений", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. При этом министр добавил, что Китай является одним из основных торговых партнеров Парагвая. По мнению Вальдовиноса, латиноамериканскому государству следует быть частью региональных экономических объединений.Он также отметил, что Парагвай считает БРИКС полностью экономическим объединением."Мы считаем, что БРИКС является полностью экономическим клубом и экономические соображения - единственное, что должно приниматься в расчет", - сообщил он.С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.Кроме того, Вальдовинос заявил, что Парагвай открыт для российских инвестиций."Мы открыты для бизнеса… для каждого, кто может принести деньги, создать рабочие места и делать это законно", - сказал он.Глава ведомства добавил, что у Парагвая имеются множество возможностей и потенциальных сфер для вложений, поэтому латиноамериканское государство будет приветствовать возможных инвесторов.
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брикс, парагвай
Экономика, БРИКС, ПАРАГВАЙ
08:20 19.04.2024 (обновлено: 08:24 19.04.2024)
 
Глава Минфина Парагвая объяснил, почему страна не сможет вступить в БРИКС

Минфин Парагвая: страна не вступит в БРИКС из-за отсутствия дипотношений с КНР

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПарагвай
Парагвай - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. Парагвай не видит возможности вступления в БРИКС из-за отсутствия дипотношений с Китаем, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос.
"Мы не думаем, что Парагваю будет возможно вступить в группу. У Парагвая есть дипломатические отношения с Тайванем. Так что я не вижу, что Китай откроет двери в БРИКС, у нас нет с ними дипломатических отношений", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
При этом министр добавил, что Китай является одним из основных торговых партнеров Парагвая.
По мнению Вальдовиноса, латиноамериканскому государству следует быть частью региональных экономических объединений.
Он также отметил, что Парагвай считает БРИКС полностью экономическим объединением.
"Мы считаем, что БРИКС является полностью экономическим клубом и экономические соображения - единственное, что должно приниматься в расчет", - сообщил он.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Кроме того, Вальдовинос заявил, что Парагвай открыт для российских инвестиций.
"Мы открыты для бизнеса… для каждого, кто может принести деньги, создать рабочие места и делать это законно", - сказал он.
Глава ведомства добавил, что у Парагвая имеются множество возможностей и потенциальных сфер для вложений, поэтому латиноамериканское государство будет приветствовать возможных инвесторов.
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